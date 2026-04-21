Szwajcaria kolejnym europejskim krajem który chce się uniezależnić od Microsoftu
Szwajcarskie władze planują stopniowo ograniczać zależność od Microsoftu, stawiając m.in. na oprogramowanie open source. Powodem są obawy o kontrolę nad danymi, bezpieczeństwo oraz zbyt silne uzależnienie od amerykańskich dostawców technologii.matixrr
I ile nie potrzeba specjalistycznego oprogramowania typu Autodesk czy obsługi tomografu w szpitalu to wystarczy tzw. Klient lekki.
@k_suchy: po co dawać gigantowi technologicznemu dostęp do dokumentów??? a tym bardziej urzędowych
to, że to rozwiązanie przeglądarkowe, nie znaczy, że nie zapisuje się na serwerze usługodawcy
@cuceusz: Bo większość "poczt" nie działała nigdy poprawnie. Mam konto na o2.pl - więcej spamu niż wiadomości. Zaprzęgłem przez jakiś czas AI do sortowania, ale to za mało.
Więc ludzie wybierają gmail, który spamu nie ma. Niektórzy protonmail / tutanota, ale to nerdy
Stać ich
Od conajmniej dwóch dekad słyszę jak to różne kraje odchodzą od microsoftu
mam nadzieję że im się uda
jakoś te wieści kursu nie dobijają
https://www.google.com/finance/quote/MSFT:NASDAQ?hl=en&window=1Y
ale tak, te europejskie newsy to póki co plany i może jakieś ryzyko w perspektywie 10 lat No i office to tylko jedna z 10 rzeczy które ms robi
Sugerujesz, że doklejają szpiegowski kod do nieswoich projektów? ( ͡° ͜ʖ ͡°)