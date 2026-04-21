Pewien osobnik zniszczył w ten weekend świeżo odnowione zabytkowe elewacje i bramy w centrum Krakowa, straty idą w dziesiątki tysięcy złotych. Jest to ścisłe centrum, więc wszędzie wkoło jest miejski monitoring, dodatkowo masa kamer ze sklepów i restauracji (na co najmniej czterech zdjęciach opublikowanych przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa widać kamery tuż przy pobazgranych miejscach). Jeżeli sprawę zostawić do rozwiązania policji/straży miejskiej, na 99% nic z tego nie będzie, dlatego moim zdaniem trzeba wywrzeć presję na władzach Krakowa i prywatnych właścicielach żeby opublikowali nagrania w sieci. Może ktoś z was siedzi na grupkach/forach graficiarskich i jest w stanie zidentyfikować tę amebę? Jeżeli autorem jest turysta, który chciał zostawić po sobie ślad, tym bardziej trzeba działać szybko. Wklejam cały wpis SKOZK dla tych, którzy nie mają fb:







SMUTNY WEEKEND DLA KRAKOWSKICH ZABYTKÓW

To był dla zabytków Krakowa bardzo smutny weekend. Ktoś przeszedł się z puszka spreju głównymi ulicami Krakowa: Grodzką, Stradomską i Krakowską. Uszkodził niedawno odnowioną z pomocą SKOZK, piękną elewację klasztoru Klarysek, elewację dawnego Arsenału Królewskiego, elewacje zabytkowych kamienic przy Grodzkiej 42, Stradomskiej 2, Stradomskiej 5a, Stradomskiej 13, Stradomskiej 19, Meiselsa 10, Krakowskiej 29, Krakowskiej 31, wyremontowaną w zeszłym roku z naszą pomocą modernistyczną bramę przy Krakowskiej 32, witrynę sklepową w bardzo pięknie odnowionej w zeszłym roku kamienicy przy Grodzkiej 62, a na dokładkę jeszcze przystanek MPK przy placu Wolnica, namiot Krakowskiego Biura Festiwalowego i samochód jakiegoś mieszkańca Kazimierza.