Izraelski żołnierz, który rozbił figurę Jezusa, zidentyfikowany
Izraelska armia zidentyfikowała żołnierza, który w południowym Libanie zniszczył figurę Jezusa na krucyfiksie. Rozważane są wobec niego kroki prawne. Izraelskie media zauważają, że przewidziano wyłącznie postępowanie dyscyplinarne. Wojsko zobowiązało się do pomocy lokalnym mieszkańcom w ponownym
Za zabicie setek, tysięcy osób przez żołnierzy IDF nie był tyle hałasu co o tę figurę.
To jakaś zagrywka PRowa?
Ale ci najważniejsi chrześcijanie w USA to chrześcijanie ewangelikalni, zwani chrześcijańskimi syjonistami.
Oni w swojej doktrynie są gotowi zrobić wszystko, by utrzymać istnienie Izreala i by doszło w Lewancie do Armagedonu, bo wtedy nadejdzie Mesjasz.
Nie za to, że rozbił figurę.
Za to, że dał się uwiecznić na kamerze.
https://www.youtube.com/watch?v=el-Oyk_zyAI
Dostanie naganę słowną i nie dostanie budyniu na deser...
@belzebup: Bo to jakbyś nie patrzeć był atak na Żyda.