Bogaci zakazują Airbnb u siebie, bo "pijani turyści niszczą prestiż"
Artykuł przypomina, jak elity dbają o spokój. W luksusowych apartamentowcach (Złota 44, Cosmopolitan, Hoża 42) najem na doby jest rygorystycznie zakazany w regulaminach. Deweloperzy wprost przyznają: rotacyjni goście niszczą części wspólne i obniżają wartość budynku.Famine
Najbogatsi potrafią sobie zagwarantować spokój (np. wpisując zakazy w aktach notarialnych czy regulaminach od dewelopera). Ale kiedy zwykli ludzie chcą dostać narzędzia, by móc zablokować hotel w zwykłym bloku na osiedlu, to wkracza wiceminister Ireneusz Raś i staje w obronie inwestorów.
Wychodzi więc na to, że dla elity w Złotej 44 jest "ochrona
W Polsce jak tylko dorwiesz się do rządów to od razu pojawiają się "kolesie" którzy chcą "załatwić interes". W Polsce korupcja jest bardzo silna tylko mocno zawoalowana.
Przypomnę tylko, że jak odchodził poprzedni rząd, to związek deweloperski wzywał ministrów na dywanik xD (ale nie myślcie, że obecnie jest inaczej).
@ukradlem_ksiezyc: dokładnie. Deweloperzy upasli się i będą korumpować każda władze. To od nas zależy żeby pilnować mieszkaniówki. Już udowodniliśmy ze nasz sprzeciw wobec bk0% został wysłuchany i katastrofa została na razie odsunięta.
@LudzieToDebile: Bo jak na długi okres wprowadzi się imprezowicz to masz możliwości by go uciszyć na różne sposoby, nawet wzywać policję i itp. W szybkim najmie, co praktycznie dwa dni możesz mieć innych ludzi. Raz spokojna para emerytów z Niemiec, ale innym
Dużo mieszkań na rynku? Spada cena.
Duża i łatwa dostępność godnego miejsca do życia? Wzrasta dzietność.
Wszyscy to wiedzą, wszyscy to widzą ale póki co interes garstki pato-hotelarzy jest ważniejszy.
Pani z córką chodziłą po wszystkich mieszkaniach bo chciały wziać psa i wygląda na to że wszyscy mieszkańcy w budynku muszą się zgodzić.
Chociaż nie mam pojęcia czy to zależy od wspólnoty, miasta czy ogólnokrajowe.
-utrudnia życie mieszkańcom
-sztucznie pompuje ceny nieruchomości w miastach
-zwiększa koszty wynajmu długoterminowego (za granicą, gdzie praktycznie nie ma już mieszkań dla tubylców, bo bardziej opłaca się wynajmować przyjezdnym)
A piszę to jako osoba, która właśnie wynajmuje innym przez booking, z tym, że jest to domek w miejscowości typowo turystycznej, w
@inga: ojezu komunizm
nie mozna swobodnie dysponowac swoja nieruchomoscia
jawny komunizm
Wiem, zdaje sobie sprawe z tego. Dlatego tak jak mówiłem, niby lubie taki sposob wynajmu ale tez rozumiem ludzi. Czasami widze jakies zniszczenia w tych lokalach i sie zastanwiam co tam za dzikie gody musialy sie odperdalac.
Pamiętam był na wykopie mirek mieszkajacy przy takim lokalu... Zdawal relacje co sie odperdala w wekendy. Finalnie z tego co pamiętam sprzedał to mieszkanie bo nie dawał rady