W "20 gospodarce świata" nie ma nawet 100 tys. wolnych miejsc pracy
Na koniec 2025 roku było w Polsce zaledwie 85 tys. ofert pracy. Jak na tej wielkości państwo to jest katastrofa. W Polsce ciężko znaleźć i zmienić pracę. Poza dużymi, najlepiej rozwiniętymi miastami nie ma praktycznie żadnej pracy na rynku.dolina_korupcji
I dlatego potrzebujemy tylu pracowników zza granicy. Czego nie rozumiesz? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://wykop.pl/link/7929881/ministerstwo-nie-przedstawia-danych-dotyczacych-imigracji-zarobkowej-za-2025-rok
Ministerstwo nie przedstawia danych dotyczących imigracji zarobkowej za 2025 rok
@kwanty: mediana w polsce to 7000-7200 brutto, na reke wychodzi okolo 5k.
Ty piszesz ze nikt nie chce za tyle pracowac, dane mowia ze to jest polowa zarobkow w PL.
Czytam co chwila komentarze w internetach "musimy to przeczekać", "musimy to przetrwać", otóż nie
Był jakoś ostatnio film z tego wkurzającego kanału "nie wiem, ale się dowiem", że PKB rośnie pomimo spadku zatrudnienia.
Wszystko przez procesy automatyzacyjne, sztuczną inteligencję, obieg zamknięty (firmy kupują w zamkniętym kręgu same od siebie)
Jest wiele takich branż, ale branża AI doskonale to pokazuje. OpenAI kupuje od Nvdii, Microsoft od OpenAI, Google od nich wszystkich,
Bo przy dzisiejszym poziomie wydajności gospodarki śmieszne jest to że musimy harować po 8godzin dziennie zamiast np po 6, albo tylko przez 4 dni w tygodniu, raz że zmniejszyloby to obciążenie poszczegolnego pracownika a dwa zmusiłoby to firmy do zwiększenia zatrudnienia bo trzeba by obłożyć
A Ty Polaku włącz telewizor otwórz głowę i słuchaj, że wszyscy inni to szury, tylko KO nas uratuje.
Albo włącz drugą i usłyszysz to samo tylko że PiS najlepszy.
Marzy mi się aby ludzie w końcu zaczęli sami wyciągać wnioski z danych. Za komuny jakoś się nauczyli że telewizja kłamie.
@guilmonn: Tak samo jak większość klientów nie potrzebuje drogich produktów tylko woli tanie. Jako klienci sami wybieramy rzeczy robione najtańszymi rękami. Po co płacić Januszeksowi za to że sprowadzi coś z Chin i weźmie za to prowizję i dobrze na tym zarobi, jak można samemu bezpośrednio kupić w Chinach taniej, online. A trzeba pamiętać, że taki Janusz prowadzący import z Chin
Jak ktoś jest z Puław to warto sprawdzić bo jest wakat.