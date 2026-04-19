Nieprawdopodobne! Personel medyczny zbierał środki na przegląd aparatu!
Żeby móc dalej operować, musieli zebrać środki na przegląd techniczny aparatu do diatermii. Zadłużony Szpital nr 1 w Bytomiu nie był w stanie pokryć serwisu za ponad... dwa tysiące złotych. Pomogło Stowarzyszenie zrzeszające personel medyczny i pacjenci na oddziale są dalej przyjmowani.RealBakman
Komentarze (66)
Co prawda teraz rzadzi po i w sumie to nie dzialaja i zdychasz w rowie bo po 15 nfz nie ma srodkow i trzeba anulowac zabiegi ale to niewazne ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mniej wyjątków, to korzystanie ze sprzętu i gabinetów finansowanych ze wspólnych pieniędzy, aby realizować prywatne usługi. To zdarza się częściej i w zasadzie w wielu miejscach
uśmiechajcie się uśmiechem bezzębnym bo leczenie zębów na fundusz też już ograniczone na maxa xD
@dr_Batman: A może to że prywatne używanie publicznego sprzętu powinno lekarza kosztować, a nie że sobie robi to za darmo po znajomości zużywając resurs i czas, a jak pojawia się koszt utrzymania to umywa rączki żeby społeczeństwo go poniosło, a on 5 minut po przeglądzie znowu zaczął umawiać prywatnych klientów w pierwszej kolejności xD
O co tu chodzi?
Bo przypominam że konkurencja na rynku pracy lekarzy jest sztucznie ograniczana przez limit przyjęć na studia medyczne.
Jak robiłem w usługach i firma januszowała, że z-----a nam się jedyna drukarka i nie mogłem obsługiwać klientów 1 dzień w pełni, zanim nie przyjechał szef, żeby ją naparawiać chałupniczo, to słyszałem od klientow TO ZGŁOŚCIE TO PRACUJECIE TU OD CZEGO TU JESTEŚCIE
Jak skończył się w naszym januszexie papier
No i co, zrzuciliście się?
A że firma to wykorzystuje? No wykorzystuje, byśmy siedzieli cały dzień to owszem, byśmy im pokazali, ale potem brakłoby nam sztuki do planu sprzedażowego i by cały salon premii nie dostał. Tak to działa w korpo-januszexach
A w moim powiatowych i tak za dużego wyboru nie