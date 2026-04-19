Stop Killing Games w Parlamentem Europejskim: inicjatywa z dużym poparciem
Przesłuchanie przed komisjami IMCO, JURI i PETI spotkało się z pozytywną reakcją europosłów. Organizatorzy Stop Killing Games spodziewają się konkretnych następstw w postaci rezolucji.matixrr
Komentarze (23)
Albo praleczkę tak samo często a ie jak kiedyś co 10 czy 15 lat. Zauważyliście, że calgon się nie reklamuje, bo przeciętna pralka się rozwala zanim zakamieni się bęben czy grzałka?
Największe jaja będą na etapie konsultacji branżowych gdzie reprezentanci wydawców będą ronić grube łzy, że to nieludzkie prawo i nie do utrzymania rynkowo.
Do momentu zobaczenia jak sprawa przejdzie przez ten etap to raczej nie ma co się ekscytować.
@Kemo: chleba i igrzysk. Przepchną obie ustawy, bo ludzie skupią się wyłącznie na rozrywce.
Mamy takiego BFa, utrzymanie miesięczne jednego serwera to dajmy na to 100 euro. Po jakimś czasie okazuje się że liczba graczy nie rokompensuje kosztów utrzymania.
Więc co dalej?
EA będzie miała doplacać do biznesu? Już to widzę.
Gracze sami wynajmą soboe serwery, jak. było to możliwe w BF4.
No dobra, a jak znajdzie się grupa tkóra stwoerdzi że nią ma zamiaru płacić za
@Hanys_Mori: Przed końcem wsparcia udostępniasz narzędzia do tworzenia niezależnych serwerów i tyle. Gracze sami będą sobie je tworzyć i utrzymywać.
Nie mówiąc o takich grach które w zasadzie serwera nie potrzebują ale producent zdecydował się wymusić stałe połączenie
@Hanys_Mori: Gracze. Tylko tym razem będą sami sobie utrzymywać jak będą chcieli grać.
Wiele starych gierek z trybem sieciowym ma dalej aktywne serwery mimo iż nie dosięgają topowym produkcjom.