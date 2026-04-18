W F1 automat sprawdza czy kierowca nie wyjechał poza tor. W piłce nożnej jest VAR. W szermierce wymyślili jakieś smugi. W tenisie już praktycznie nie potrzeba sędziów liniowych. System jest w stanie podawać rotację piłki i ilość obrotów. W golfie podobnie. Jest wizualizowany tor lotu piłeczki. A w skokach nadal siedzi chłop i na stopklatce ustala na którym metrze wylądował zawodnik.