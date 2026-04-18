Kim jest Kornelia Wieczorek? To hołubiona przez polskie media 17-letnia "naukowczyni", odznaczona niedawno Krzyżem Zasługi przez Karola Nawrockiego.
Kornelia Wieczorek, licealistka z Gdyni, ze Srebrnym Krzyżem Zasługi
Kornelia nie lubi, kiedy ktoś kwestionuje jej "osiągnięcia naukowe" - straszy wtedy pozwami.
Czy "naukowczyni" Kornelia Wieczorek próbuje uciszyć krytyków?
Została niedawno przyłapana na prawdopodobnym kłamstwie ws. współpracy z holenderskim instytutem.
Czy "naukowczyni" Kornelia Wieczorek SKŁAMAŁA ws. współpracy z Instytutem?
To jednak nie koniec. Na forum Wanda - gdzie użytkowniczki prowadzą prywatne śledztwo ws. "osiągnięć" Kornelii - zauważono, że na stronie fundacji Santander istnieje informacja o tym, że Kornelia Wieczorek... asystowała podczas operacji w Białostockim Centrum Onkologii. Użytkowniczki postanowiły nawet zadać uczelni pytanie odnośnie tej informacji.
Niedługo później informacja o asystowaniu przy operacjach... zniknęła ze strony Fundacji.
Jak więc wyglądała rzeczywista współpraca Kornelii Wieczorek z Białostockim Centrum Onkologii? Jedyną informacją jaką możemy znaleźć na ten temat w sieci jest informacja o... wycieczce szkolnej do Centrum, w której uczestniczyła KW.
To jednak nie wszystko. Na stronie fundacji Santander nadal widnieje informacja o aplikacji "Skóra bez obaw" - opisana jako "projekt autorski" Kornelii Wieczorek, i rozbita na dwa punkty! To między innymi za opracowanie tejże aplikacji KW miała zostać odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Gdzie pojawia się problem? Kornelia nie była ani pomysłodawczynią, ani jedyną autorką projektu. Gazeta.pl, 10.04.2026 podaje: „Wraz z kolegą Leonem Krupą, który był pomysłodawcą przedsięwzięcia, pracują nad aplikacją "Skin without fear", która będzie szansą na wykrycie nowotworów skóry u seniorów i osób z niepełnosprawnościami we wczesnym stadium”. Co więcej: brak publicznie dostępnej wersji (App Store/Google Play), repozytorium, danych o badaniach klinicznych czy certyfikacji. Doniesienia medialne o pracy nad tą aplikacją pojawiły się już w lipcu 2024 roku na portalu National Geographic. Sama Kornelia we wrześniu 2024 na łamach hellozdrowie wyznała: „Zależy nam na ochronie patentu, więc nie mogę za dużo zdradzać, ale udało nam się w ostatnim czasie uzyskać kilka współprac i mamy nadzieję, że finalną wersję aplikacji będziemy mieć w przyszłym roku. (…) Ja zajmuję się tą bardziej lekarską stroną, czyli pisaniem grantów, a Leon stroną informatyczną. (…) Z pomocą aplikacji będzie można przeskanować skórę i sprawdzić niepokojące znamiona. Aplikacja będzie rozwinięta o różne inne funkcje. Będzie określała, jakie jest prawdopodobieństwo, że dana zmiana jest zmianą nowotworową i co należy z tym zrobić.” W sierpniu 2025 National Geographic informował, że Kornelia Wieczorek „już opracowała” tę aplikację. Aplikacji jednak nadal nigdzie nie widać. Użytkowniczki forum Wanda postanowiły więc zadać pracownię szkolną 3lab - pod egidą której rozwijana jest aplikacja - o aktualny stan jej rozwoju. Strona aplikacji:
Oto odpowiedź pracowni:
Wygląda więc na to, że aplikacja... nigdy nie powstała.
BONUS!
Na swojej stroni LinkedIn KW jako jedną z pełnionych funkcji Kornelia Wieczorek podała "Advisor - Lego Group".
Jak miała wyglądać jej "praca" dla firmy? Otóż... doradzała, jak ma wyglądać wzorowana na niej figurka LEGO, stworzona na potrzeby artykułu TIME.
Komentarze (27)
najlepsze
Aczkolwiek tak, już tak czy siak powinna wziąć na siebie odpowiedzialność za to.
@patryk-wuwuw podoba mi się to, że na swoim TEDx wyśmiała czyiś komentarz pod swoim adresem, mówiący o tym, że kobieta nauki nie zdobędzie
@funeralmoon: to nie ona, to ta druga - Kopernik chyba się nazywała (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞