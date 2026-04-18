Gdzie pojawia się problem? Kornelia nie była ani pomysłodawczynią, ani jedyną autorką projektu. Gazeta.pl, 10.04.2026 podaje: „Wraz z kolegą Leonem Krupą, który był pomysłodawcą przedsięwzięcia, pracują nad aplikacją "Skin without fear", która będzie szansą na wykrycie nowotworów skóry u seniorów i osób z niepełnosprawnościami we wczesnym stadium”. Co więcej: brak publicznie dostępnej wersji (App Store/Google Play), repozytorium, danych o badaniach klinicznych czy certyfikacji. Doniesienia medialne o pracy nad tą aplikacją pojawiły się już w lipcu 2024 roku na portalu National Geographic. Sama Kornelia we wrześniu 2024 na łamach hellozdrowie wyznała: „Zależy nam na ochronie patentu, więc nie mogę za dużo zdradzać, ale udało nam się w ostatnim czasie uzyskać kilka współprac i mamy nadzieję, że finalną wersję aplikacji będziemy mieć w przyszłym roku. (…) Ja zajmuję się tą bardziej lekarską stroną, czyli pisaniem grantów, a Leon stroną informatyczną. (…) Z pomocą aplikacji będzie można przeskanować skórę i sprawdzić niepokojące znamiona. Aplikacja będzie rozwinięta o różne inne funkcje. Będzie określała, jakie jest prawdopodobieństwo, że dana zmiana jest zmianą nowotworową i co należy z tym zrobić.” W sierpniu 2025 National Geographic informował, że Kornelia Wieczorek „już opracowała” tę aplikację. Aplikacji jednak nadal nigdzie nie widać. Użytkowniczki forum Wanda postanowiły więc zadać pracownię szkolną 3lab - pod egidą której rozwijana jest aplikacja - o aktualny stan jej rozwoju. Strona aplikacji: