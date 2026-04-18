Pamiętam jak wystawiałem auto pierwszy telefon AAA auto kupimy damy tyle ile w ogłoszeniu przyjedź mamy już papiery i klienta na to auto! Po przyjeździe półtorej godziny straty wjazd na kanał zbijanie z ceny na maksa strata czasu. To już jest wprowadzanie w błąd za to UOKiK powinien kare im nałożyć.