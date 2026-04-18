Kompromitacja unijnej aplikacji? Zhakowana w dwie minuty tuż po premierze
Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier zapewnił w piątek w Brukseli, że opublikowana w środę wersja unijnej aplikacji do weryfikacji wieku internautów to jedynie wersja demonstracyjna, która będzie jeszcze ulepszana. To reakcja KE na doniesienia, że aplikacja już została zhakowana.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
Doskonale demonstruje kompetencje UE w zakresie tworzenia oprogramowania.
"Doskonale demonstruje kompetencje UE"
"Doskonale kompetencje UE"
Myślę, że nie można mówić o takich rzeczach, bo to zmniejsza zaufanie obywateli do państwa, gdzie prawo które zablokuje twittera za dezinformacje? To niedobre o tym mówić, że aplikacja, która odpowiada za najważniejsze dane obywateli działa jakby była zrobiona przez pięciolatka, a $ który poszedł na aplikację jest większy
ale tutaj uderza ich ignorancja. Skoro nie potrafią tego zrobić, to zlecają specjalistom, a nie lokalnej firemce od appek :D
TO JEST W OGÓLE BŁĘDNA ARCHITEKTURA PO CAŁOŚCI
Jak to jest zrobione:
-PIN jest zapisywany w shared_preferences, według wpisu, PIN jest możliwy do usunięcia
-nie tylko, aplikację można zdekompilować i odczytać sobie PIN, pobrac dokumenty, itp.
https://www.linkedin.com/posts/marcin-rybak-09ab111_zhakowano-apk%C4%99-eu-do-weryfikacji-wieku-w-activity-7450862703214182400-cX79
"Co tak naprawdę zrobił Paul Moore, "security researcher"?
Wziął demo apkę (reference implementation, na GitHubie jest disclaimer "this is not production software"). Zrootował telefon. Odblokował ekran. Nadał uprawnienia roota file managerowi. Otworzył shared_prefs i wyedytował plik konfiguracyjny.