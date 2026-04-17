DĄBROWA GÓRNICZA – STRZEMIESZYCE MAŁE
STOP ZATRUWANIU ŚRODOWISKA
Piszę to jako mieszkaniec, który ma już zwyczajnie dość.
Od dłuższego czasu w Strzemieszycach Małych dzieje się coś, co nie powinno mieć miejsca w normalnym kraju. W okolicy działa zakład przetwórstwa (ubojnia), który z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej uciążliwy dla ludzi, którzy tu mieszkają.
I nie – to nie jest przesada ani „narzekanie dla zasady”.
W nocy ciężarówki jeżdżą jak chcą, często znacznie przekraczając prędkość.
Drgania są tak duże, że w domach zaczynają pojawiać się pęknięcia ścian.
W powietrzu unosi się nieprzyjemny zapach, którego nie da się ignorować.
Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, która najbardziej niepokoi mieszkańców - pojawiająca się w okolicy woda zanieczyszczona czarną, lepką mazią.
I nie, to NIE jest żadna „smoła” ani naturalne zjawisko.
To wygląda jak efekt zanieczyszczeń - możliwe, że ścieków, które nie powinny nigdy trafić do środowiska.
Mieszkańcy zgłaszają sprawę od dawna.
Rozmawiają, piszą, próbują coś zrobić.
I co?
Temat krąży lokalnie
Odbija się od urzędów
I finalnie… nic się nie zmienia
Mamy wrażenie, że ważniejsze są inwestycje w centrum, ścieżki rowerowe i imprezy miejskie niż realne problemy ludzi z dzielnic takich jak Strzemieszyce Małe.
Pojawia się więc pytanie - co jeszcze musi się wydarzyć, żeby ktoś zareagował?
Czy naprawdę jedyną opcją jest nagłośnienie sprawy na całą Polskę?
Bo na ten moment wygląda to tak, że bez rozgłosu:
nikt się tym nie zainteresuje
nikt nie poczuje presji
i wszystko zostanie po staremu
Dlatego wrzucam to tutaj.
Jeśli ktoś z Was ma doświadczenie:
jak zainteresować media ogólnopolskie
gdzie to zgłosić, żeby coś faktycznie ruszyło
jak wywrzeć realną presję
– dajcie znać.
Bo mieszkańcy naprawdę mają dość.
Komentarze (13)
Po drugie odpowiedzialność karna dla urzędników za jawne zaniedbania/uchybienia,
Po 3 i najważniejsze konsekwentne karanie tych osób przez sądy - nawet w kontekście prawa, które teraz mamy,
To nic się w tym temacie nie zmieni.
walka z wiatrakami bo to problem kraju z kartonu i dykty który za zatrudnianie na czarno daje mniejszą karę niż zapłacić ZUS
a za wywóz toksycznych odpadów do rzeki mandat 50 zł
absolutna kpina i cyrk polityczno-rządowy