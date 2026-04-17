DĄBROWA GÓRNICZA – STRZEMIESZYCE MAŁE

STOP ZATRUWANIU ŚRODOWISKA

Piszę to jako mieszkaniec, który ma już zwyczajnie dość.

Od dłuższego czasu w Strzemieszycach Małych dzieje się coś, co nie powinno mieć miejsca w normalnym kraju. W okolicy działa zakład przetwórstwa (ubojnia), który z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej uciążliwy dla ludzi, którzy tu mieszkają.

I nie – to nie jest przesada ani „narzekanie dla zasady”.

W nocy ciężarówki jeżdżą jak chcą, często znacznie przekraczając prędkość.

Drgania są tak duże, że w domach zaczynają pojawiać się pęknięcia ścian.

W powietrzu unosi się nieprzyjemny zapach, którego nie da się ignorować.

Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, która najbardziej niepokoi mieszkańców - pojawiająca się w okolicy woda zanieczyszczona czarną, lepką mazią.

I nie, to NIE jest żadna „smoła” ani naturalne zjawisko.

To wygląda jak efekt zanieczyszczeń - możliwe, że ścieków, które nie powinny nigdy trafić do środowiska.

Mieszkańcy zgłaszają sprawę od dawna.

Rozmawiają, piszą, próbują coś zrobić.

I co?

Temat krąży lokalnie

Odbija się od urzędów

I finalnie… nic się nie zmienia

Mamy wrażenie, że ważniejsze są inwestycje w centrum, ścieżki rowerowe i imprezy miejskie niż realne problemy ludzi z dzielnic takich jak Strzemieszyce Małe.

Pojawia się więc pytanie - co jeszcze musi się wydarzyć, żeby ktoś zareagował?

Czy naprawdę jedyną opcją jest nagłośnienie sprawy na całą Polskę?

Bo na ten moment wygląda to tak, że bez rozgłosu:

nikt się tym nie zainteresuje

nikt nie poczuje presji

i wszystko zostanie po staremu

Dlatego wrzucam to tutaj.

Jeśli ktoś z Was ma doświadczenie:

jak zainteresować media ogólnopolskie

gdzie to zgłosić, żeby coś faktycznie ruszyło

jak wywrzeć realną presję

– dajcie znać.