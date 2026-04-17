Mapy: Ile samochodów jeździ po drogach krajowych w Polsce?
GDDKiA opublikowała mapy pokazujące wyniki pomiaru ruchu pojazdów po drogach krajowych w 2025 roku. Mapy są w PDF, linki na dole strony. Pojazdy łącznie, ciężarówki, zmiana względem poprzedniego pomiaru.
Komentarze (18)
Obwodnice wokół Warszawy 100-200k pojazdów na dobę. Obwodnica Krakowa 80-100k. Najbardziej zatłoczona autostrada to A4, prawie na całej długości okolice 50k na dobę. A1 niewiele mniej, A2 tylko Łódź-Warszawa przekracza 50k.
Ciekawe jak to wygląda w innych krajach europejskich.
Niesamowity rozwój w ~20 lat. Brawo Polacy!!!
20 lat temu taka osoba była uwiązana do lokalnego, często mizernego rynku pracy. Dzisiaj autostrada daje mu wybór.
Chociaż Olkusz teraz mocno rozkopany... Ale podejrzewam że tam zlikwidują trochę świateł, bo z tego co widziałem to przygotowują skrzyżowania czy przejścia dla pieszych bezkolizyjne.
Chwilowo jest plac budowy (jakby a4 na tym odcinku nigdy nie była xD) , ale i tak dla zasady jeżdżę
Bydgoszcz, radzę sprawdzić, kto tam ma fabrykę polbruku i jakie ma powiązania z miastem, bo całe miasto wyłożone tą z-----ą krzywą kostką, nie polecam.