Nie chcę zapeszać, ale jeśli tylko nic się nie zmieni to w kwietniu jeden z posłów podczas konferencji przedstawi projekt ustawy poselskiej (gotowe zmiany a nie pomysły), która jako pierwsza w historii polskiego prawa po 1997 pozwoli odebrać agresywne zwierzę oraz przywróci możliwość uśpienia agresywnych psów, które dokonały śmiertelnego ataku. Przypomnę: nie można odebrać agresywnego psa ani uśpić, pies który zabił człowieka trafia po wyroku sądu do adopcji lub zostaje u właściciela. Pokaż całość