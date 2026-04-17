Rekordowe wyłączenia OZE w Polsce. "Marnujemy czystą i tanią energię"
wiąteczny weekend pokazał narastający problem polskiego systemu energetycznego. Przy niskim zapotrzebowaniu na prąd i rekordowej produkcji z fotowoltaiki oraz wiatru pojawiła się nadpodaż energii, a ceny spadły poniżej zera. Konieczne było więc ograniczenie pracy części instalacji OZE.
Taka sama kretyńska wypowiedź, jak to, że w czasie powodzi tracimy darmową wodę bo zamiast ją magazynować, ta w dużej ilości odpływa do morza... ¯\(ツ)/¯
A niby co mają sieci zrobić??? Elektrownie konwencjonalne nie są w stanie szybko zwiększać i zmniejszać produkcji energii....
Są w stanie i to robią, chociaż nie do końca jest to korzystne.
Problemem jest brak elektrowni szczytowo-pompowych oraz Cudownych Chemicznych Magazynów Energii, które podobno miały być tanie, ale jednak się ich nie buduje.
@FejsFak
@bleblebator: Nie projektuje się ani na stabilne źródła ani na niestabilne. Projektuje się na najniższą średnią cenę - szczyty w jedną czy drugą stronę nie są ważne tak długo jak nie zagrażają stabilności.
Totalnie nie
@lennyface: nie potrafię wyobrazić sobie jaki podatek nie byłby w ich stylu? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dokładnie, możesz narysować mapę i zrobić tabelkę (także z wierszem podsumowania) mocy i pojemności ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@niecodziennyszczon: Woda ma 5 razy lepszą pojemność cieplną na kilogram. Ale bateria piaskowa wygrywa tam, gdzie potrzebujemy temperatur rzędu 500stC bez budowania ogromnego szybkowaru. Główną wadą piasku nie jest sama fizyka, a sprawność oddawania tego ciepła z powrotem do systemu ogromne straty przy wysokich temperaturach, które
Jednym z pomyslow na zagospodarowanie pradu bylo by grzanie grzalkami w kotkach elektrycznych. Obecnie robi tak cieplownia w gdansku.
To chyba najprostszy sposob jak wymorzystac te energie, zeby sie nie zmarnowala