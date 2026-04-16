Błąd Linuksa starszy od programistki. 21-letnia Polka naprawiła problem z 1997r
Młoda programistka z Polski usunęła uciążliwy błąd w klasycznym środowisku graficznym Linuksa, z którym społeczność żyła przez wiele lat. Problem pojawił się jeszcze zanim autorka poprawki przyszła na świat. To jest właśnie potęga open source.jestemjakijestem1212
No fajnie fajnie.
@arek77677: i?
Za starego wykopu było o licealiście który zrobił lepsza aplikacje niż PKP i go dojeżdżali zamiast npm zatrudnić, jeszcze chcieli od niego pieniądze za to, że się jego aplikacją łączy z serwerami PKP i ja niby dodatkowo obciąża.
@Karbostyryl: Prawie nikt tego środowiska nie używa, więc pewnie dlatego nikt tego nie naprawił. Gratki dla tej pani, ale jednak nie jest to jakiś tytaniczny wyczyn.
To porównywalne jakby znalazła teraz błąd w Windowsie XP.
Poza tym najtrudniejsze wcale nie jest naprawienie tylko znalezienie a właściwie reprodukcja błędu.
Chociaż trzeba przyznać że dobrze dla niej wróży że jak znalazła błąd który systematycznie się pojawia to go nie olała tylko szukała przyczyny. Pewnie nie ona pierwsza
Niemniej, powinniśmy tutaj zaznaczyć bardzo ważny fakt.
Ten news powstał tylko dlatego że ten Pull Request zrobiła kobieta, bo nasza cywilizacja ma p-------a na punkcie kobiet i dzieci. Wkłady tego poziomu są robione przez inżynierów-mężczyzn codziennie, ale nikt o tym nie pisze osobnych artykułów bo to są zwykłe bugfixy jakich jest pełno.