87-latek znów idzie na maturę. To będzie jego trzecia próba. POWODZENIA! :)
Najstarszy maturzysta w Polsce nie odpuszcza marzenia sprzed lat. Urodzony w 1939 r. Peruga z Kalisza w maju podejdzie do egzaminu po raz trzeci, tym razem w jednej ze szkół na Dolnym Śląsku.Pan_od_Internetu
A tak na marginesie to kibicuję Józefowi i zazdroszczę wytrwałości .
Poza tym możliwe że chłop po prostu potrzebował celu w życiu. To czy zda czy nie zda w gruncie rzeczy może nie mieć większego znaczenia
@Yans_Zoon: A czy zasługuje ustali się potem. Od czego mamy służby?
Teraz to już chyba strach dawać bo jeszcze uzna wtedy, że wygrał życie i zejdzie bo już nic więcej do zrobienia nie ma ( ͡° ͜ʖ ͡°)