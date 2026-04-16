OLX tak liczył oceny, żeby wyglądały lepiej niż były
UOKiK ustalił, że algorytm dawał większą wagę pozytywom, a część słabszych wyników pokazywał jako lepsze, więc zamiast nie polecam można było zobaczyć nieźle. Do tego opinię mogła wystawić nawet osoba, która nic nie kupiła, a sąd utrzymał za to 24,3 mln zł kary.
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
Niestety uczciwe ale negatywne oceny czasem były usuwane, moderowane, ukrywane itd. więc zniechęcili mnie do
