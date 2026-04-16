Google, Microsoft, Meta i wiele innych firm ignoruje odrzucanie plików cookies
Google ignoruje 86%, Meta 69%, a Microsoft 50% odmów śledzenia. Z audytu 242 dostawców technologii reklamowych wynika, że 55% ustawia ciasteczka reklamowe pomimo rezygnacji, a 78% banerów ostrzegających przed ciasteczkami nie chroni użytkowników.matixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
@epicentrum_chaosu: tylko jeżeli firma jest z jakiegoś g---o-stanu jak np. USA. W EU jest prawo nakazujące zrównoważenie procesów. Znaczy odrzucenie ma być równie łatwe co zgoda. W USA zależy to od stanu.
Dodatkowo są rozszerzenia które mają na celu auto-anulowanie zgody na ciasteczka na różnych stronach.
Nie pamietam teraz ale ktorys z polskich portali ma opcje: "albo zaplac za odrzucenie zgod albo nie przeczytasz chyba ze zgody zaakceptujesz" Nie do konca mi sie wydaje ze to zgodne z prawem.