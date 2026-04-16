Ooo znowu przypadek, który miałem i ja kilka lat temu. Przeprowadziłem się, chciałem przenieść neta, ale w nowej lokalizacji nie mieli infrastruktury, więc potwierdzili, że mogę wypowiedzieć umowę przed czasem (było to zapisane w umowie), co zrobiłem i zwróciłem sprzęt. Za jakiś czas zaczęła do mnie wydzwaniać firma windykacyjna że niby mam dług w związku z kara za... wczesniejszcze zerwanie umowy. Skończyło się na rzeczniku praw obywatelskich. Nie polecam.