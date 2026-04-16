Ale sie zagotowalem, siedze od ponad 2 tygodni za granica i wlasnie dostalem wczoraj info ze na adres zamieszkania dostalem list z Netii...
I co się okazuje?, ze NETIA i ze mnie próbuje bezpodstawnie wyłudzić ponad 110 zl za niby niezwrócony sprzęt po rozwiązaniu umowy.
Tylko źle trafili bo w okresie przed rozwiązaniem umowy na wykopie natrafiłem na aferę że robią takie machloje. I się odpowiednio zabezpieczyłem, mam nagranie i zdjęcia pakowania paczki oraz wysłania. Do tego po dostarczeniu im paczki napisałem maila do BOK i tam obsługa potwierdziła że otrzymali cały komplet sprzętu.
No ale widać ze nie przeszkadza im to w próbie wyłudzenia ode mnie pieniędzy.
W tym piśmie nawet nie napisali czego niby im nie odesłałem.
Chronologia wydarzeń:
Koniec umowy - 14.01.2026
Zwrot sprzetu, wysylka kurierem dnia - 21.01.2026
Sprzet dostarczony do Netii - 22.01.2026
Pisze do BOK Netii zeby potwierdzili odebranie sprzetu - 28.01.2026
BOK weryfikuje w innym dziale zwrot sprzetu - 28.01.2026
BOK Netia potwierdza że zwróciłem cały sprzęt - 29.01.2026
List z nakazem zaplaty 13-14.01.2026
Umowa na internet na 2 lata (już firma nie istnieje). Po dwóch latach z miesięcznym wyprzedzeniem wysyłam maila, list i wykonałem telefon (nagrany) (bo z opowieści wiedziałem, że są problemy) w celu zakończenie umowy i "nie przechodzenia" na czas nieokreślony. Barany wysłały mi rachunki przez kolejne miesiące twierdząc, że nigdy nie dostali ode mnie informacji o
Napisz do Netii że ktoś próbuje Cię oszukać wykorzystując ich dane.
Ciekawe jaka będzie reakcja obu organów.
W nowym mieście idę do punktu, a tam Pani mówi, że sprzęt nieoddany i nie może na mnie założyć nowj umowy, a oferty z Wrocławia nie można przenieść, więc możemy rozwiązać i podpisać nową, ale przez brak routera nie możemy... Ale pewnie niedługo w systemie oznaczą jako