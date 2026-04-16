Kornelia Wieczorek - 17-letnia "naukowczyni" odznaczona miesiąc temu przez Karola Nawrockiego Srebrnym Krzyżem zasługi - [wywołała niedawno kontrowersje na polskim subreddicie](https://archive.ph/E9hAD), gdzie jeden z użytkowników zarzucił jej tworzenie fałszywej narracji wokół swoich dokonań naukowych. Nie ulega wątpliwości, że młoda "naukowczyni" ma parcie na szkło i potrafi sprzedać się w mediach.

Kornelia często podkreśla publicznie, że rodzice mocno wspierają ją w jej karierze "naukowej". Kim mogą jednak być jej prawni opiekunowie? Użytkownicy polskiego subreddita mają pewną teorię. Według nich, ojcem Kornelii jest Maciej Wieczorek.

Dr Maciej Wieczorek to jeden z najbardziej wpływowych przedsiębiorców w polskim sektorze farmaceutycznym i biotechnologicznym, znany przede wszystkim jako założyciel oraz prezes zarządu spółki Celon Pharma S.A. W 2026, wa podstawie aktualnej wyceny giełdowej jego głównego aktywa, jego majątek szacuje się na ponad 600 mln złotych.

Według powszechnie dostępnych informacji, Maciej Wieczorek był związany z Łodzią od co najmniej 2007 roku, prowadził tam biznes i wykładał na uczelni. W 2008 uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W latach 2007-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Mabion S.A., która ma swoją siedzibę w kompleksie Bionanoparku w Łodzi (dawniej Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny). Obecnie pozostaje związany z tą spółką jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Sama Kornelia urodziła się w 2008 w Łodzi - tam też uczęszczała do szkoły podstawowej.