6 żołnierzy ukradło 63 000 litrów paliwa lotniczego z bazy F16 w Krzesinach
Po 2 latach prokuratura skończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 6 żołnierzom i 2 cywilom, którzy ukradli 63.000 litrów paliwa lotniczego i oleju napędowego. Żołnierzy złapano na gorącym uczynku przy przepompowywaniu paliwa z cysterny do zbiorników na prywatnej działce.wscieklykabanos
Proceder trwał mniej więcej przez rok, do lipca 2024 roku. Wtedy sprawcy zostali zatrzymani na prywatnej posesji podczas przelewania paliwa z wojskowych cystern do przygotowanych wcześniej zbiorników.
To byli żołnierze odpowiedzialni za tankowanie maszyn. Wśród nich nie było pilotów. Po zatrzymaniu zostali zawieszeni i obecnie nie są już żołnierzami.
Oskarżeni przyznają się jedynie do kradzieży 39 tysięcy
