Martwe jeże w Zielonej Górze. Sprawę bada policja
Wstrząsające znalezisko w Zielonej Górze. W kontenerze na śmieci przy ul. Ruczajowej znaleziono 8 martwych jeży umieszczonych w worku. Prawdopodobnie zostały wrzucone żywcem i udusiły się. Sprawą zajmuje się policja. Zwłoki zwierząt zostały zabezpieczone do sekcji.Stolarowy51
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
I taką postawę się chwali!
Dzieeeeeekuuuuuuuujeeeeeeeemyyyyyyy! (w imieniu jeży).
Skoro nie ma zgłoszenia, policji pozostaje umorzyć śmierć 8 jeży z tytułu niewykrycia sprawcy, niezgłoszenia sie go na komende.