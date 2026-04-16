Za pieniądze dla ofiar przestępstw finansowano religijne filmiki. NIK: fundacja
Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, które ustawowo powinny służyć pomocy ofiarom przestępstw oraz osobom opuszczającym zakłady karne, trafiały na produkcję religijnych materiałów wideo takich jak Żyj w sposób święty, Okazja do grzechu czy Modlitwa za księży.marbar4241
Nie ma w słowniku kulturalnych ludzi słów, które by mogły wystarczająco obelżywie określić pisowskie postępowanie.
Na poziomie edukacji prewencyjnej się zgadza: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6759672/
Gdybym była nauczycielką w szkole to też puściłabym go na zajęciach. Nieważne jaki przedmiot byłby prowadzony.
To powinno lecieć na każdych zajęciach wychowawczych.
A zamiast zajęć wychowawczych mamy tak naprawdę siedzenie na dupie i ogarnianie zwolnień i nieobecności przez całe 45 minut.
A no i nauczyciel
- Fundacja Alegoria - 12mln na warsztaty krawieckie, spływ Dunajcem, warsztaty wokalne, biegi uliczne i górskie
- Fundacja Profeto księdza salcesona - 99mln na budowę obiektu który miał pomagać ofiarom przez JEDEN ROK - później można było z nim zrobić cokolwiek