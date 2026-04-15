Koniec absurdu w Windowsie. Microsoft odblokowuje FAT32 i znosi limit 32 GB
Windows 11 firma usuwa sztuczny limit 32 GB dla woluminów FAT32, otwierając drogę do pracy z nośnikami o pojemności sięgającej nawet 2 TB. Zmiany pojawiły się już w kompilacji testowej. Przez lata użytkownicy z poziomu Windows mogli tworzyć partycje FAT32 tylko do 32 GB.jestemjakijestem1212
1. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku to 4GB.
2. Brak jakichkolwiek zabezpieczeń i uprawnień systemu plików.
3. To już 20 letni exFAT jest sporo lepszy. Nie wspominając o NTFS.
Lepiej nie, bo jeszcze uwali partycję.
@ochucki: Windows nie potrzebuje umieć obsługiwać ext4 by uwalić partycję ext4 ( ͡° ͜ʖ ͡°) Sprawdzone, potwierdzone info.
@Sorcerer001: No właśnie nie. To jest ograniczenie 32 bitów. Kiedyś ludzie specjalnie instalowali 64-bitowego Windowsa XP jeżeli chcieli mieć więcej, niż 4 GB RAMu (a realnie to system mógł wykorzystać ok. 2,75-3,75 GB bo trzeba też było coś zostawić dla karty graficznej).