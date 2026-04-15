Ratownicy MOPR muszą sprzedać łódź ratunkową, żeby funkcjonować
Brzmi jak żart, ale ratownikom Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nie jest do śmiechu. Ponownie wraca temat zbyt niskiego finansowania MOPR, co zmusiło zarząd do drastycznej decyzji o sprzedaży jednej z łodzi ratowniczych.
Komentarze (22)
Mamy chyba za małą kontrolę przez zwykłych ludzi tego co się dzieje w urzędach. Nie dziwne też dlaczego urzędy tak chętnie wszystko utajniają czy
@ukradlem_ksiezyc: masz kupe zamiast mózgu
Jak oni żałowali,że nie mają takiej infrastruktury turystyczno jachtowej u siebie w Obwodzie Kaliningradzkim jaka jest na Mazurach.
Focili wszystko nawet stacje paliw dla motorówek.
Ale jak zobaczyli wodne pogotowie ratunkowe.....o,to był dla nich Kosmos.
Ale teraz się to zniszczy i będzie jak u nich.
@ACM04: bo ta infrastruktura dostała dofinansowanie z KPO a mopr sie utrzymuje w dużej mierze od sponsorów xD przecież na mopr co roku idzie raptem paręset tysięcy, czyli tyle ile poszło z publicznych pieniędzy na jeden z basenów przy prywatnym hotelu xD