Cześć,

Chciałbym poinformować wszystkich o przebiegu mojej (i wielu innych osób) współpracy z Sheepcoders/Pixelbee/cokolwiek, reprezentowanej przez (zgodnie z LinkedIn i KRS) Dawida Kuśmierka.

Sytuacja wygląda tak, że w zeszłym roku świadczyłem usługi jako programista dla Sheepcoders (prezes zarządu Dawid Kuśmierek) przez 5 miesiecy (początek grudzień 2024 - koniec kwiecień 2025 poparte umową zlecenie) za co nie otrzymałem wynagrodzenia za 4 miesiące. Wynagrodzenie za pierwszy miesiąc mojej pracy (1854zł) otrzymałem w dwóch ratach - w lutym (!).

Ze sprawą byłem w sądzie - dostałem nakaz zapłaty który trafił do komornika. Niestety niedawno (16.03.2026) stwierdzono, że “… nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia…”.

Ponadto, komornik ustalił, że:

firma nie figuruje w CEPiK

ZUS nie posiada żadnych informacji o dłużniku

zajęcie rachunków bankowych wypadło bezskutecznie

dłużnik wezwany do wskazania majątku - nie wskazał.

Nie jestem jedyny, w internecie jest więcej informacji na ten temat - nie tylko od pracowników, ale także od kontrahentów.

Mam ponad 10 (!) stron z rozmowami z prezesem zarządu Sheepcoders/Pixelbee Dawidem Kusmierkiem o tym jak zarzeka się przez kilka miesięcy, że w skrócie “pieniądze będą już zaraz”. W tym moje ulubione - zrzut ekranu z aplikacji banku z zakładki “Szczegóły transakcji” co miało świadczyć o wykonaniu przelewu z wynagrodzeniem. Ten przelew nigdy do mnie nie dotarł. Wspomniane zdjęcie w poście.

Co ciekawe, w tych samych rozmowach prezes spółki Sheepcoders Dawid Kuśmierek wielokrotnie chwalił jakość mojej pracy - mimo to nie wypłacił wynagrodzenia.

Po zakończeniu współpracy Dawid Kuśmierek nadal się ze mną kontaktował. We wrześniu 2025 prosił o pomoc przy aplikacji, którą wcześniej tworzyłem dla Sheepcoders - oferując zapłatę “ile trzeba” z zastrzeżeniem, że “nikt się nie dowie”. Odmówiłem.

Niestety nie mogę wrzucić tu wszystkich wiadomości z prywatnych kanałów. Ponadto trochę mi wstyd bo działałem w dobrej wierze, wierząc kolejnym zapewnieniom i wydłużając cierpliwość ponad miarę z czekaniem na wynagrodzenie za wykonaną pracę. Niemniej jednak wszystko mam zachowane na potrzeby dalszych postępowań.

Ja osobiście nie liczę na odzyskanie długu od spółki SheepCoders, której prezesem i jedynym członkiem zarządu (zgodnie z KRS i moją wiedzą) był Dawid Kuśmierek, chociaż chciałbym się zdziwić. Głównym celem tego wpisu jest uświadomienie innych o przebiegu mojej współpracy z Sheepcoders, reprezentowanej przez Dawida Kuśmierka, żeby mieli pełny kontekst przed wejściem w jakiekolwiek relacje.

PS: Dawid Kuśmierek, prezes spółki Sheepcoders (teraz prezes spółki Pixelbee) kontaktował się ze mną wielokrotnie (ostatni raz 16.02.2025) wyrażając chęć spłacenia długu spółki Sheepcoders. Poleciłem kontaktować się z moim prawnikiem, podałem mu nr. telefonu i adres e-mail. Prawnik potwierdził dziś (15.04.2025), że Dawid Kuśmierek się z nim nie skontaktował.