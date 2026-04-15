Cześć,
Chciałbym poinformować wszystkich o przebiegu mojej (i wielu innych osób) współpracy z Sheepcoders/Pixelbee/cokolwiek, reprezentowanej przez (zgodnie z LinkedIn i KRS) Dawida Kuśmierka.
Sytuacja wygląda tak, że w zeszłym roku świadczyłem usługi jako programista dla Sheepcoders (prezes zarządu Dawid Kuśmierek) przez 5 miesiecy (początek grudzień 2024 - koniec kwiecień 2025 poparte umową zlecenie) za co nie otrzymałem wynagrodzenia za 4 miesiące. Wynagrodzenie za pierwszy miesiąc mojej pracy (1854zł) otrzymałem w dwóch ratach - w lutym (!).
Ze sprawą byłem w sądzie - dostałem nakaz zapłaty który trafił do komornika. Niestety niedawno (16.03.2026) stwierdzono, że “… nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia…”.
Ponadto, komornik ustalił, że:
- firma nie figuruje w CEPiK
- ZUS nie posiada żadnych informacji o dłużniku
- zajęcie rachunków bankowych wypadło bezskutecznie
- dłużnik wezwany do wskazania majątku - nie wskazał.
Nie jestem jedyny, w internecie jest więcej informacji na ten temat - nie tylko od pracowników, ale także od kontrahentów.
https://www.facebook.com/share/p/1Rh64LkWSH/?mibextid=wwXIfr
Mam ponad 10 (!) stron z rozmowami z prezesem zarządu Sheepcoders/Pixelbee Dawidem Kusmierkiem o tym jak zarzeka się przez kilka miesięcy, że w skrócie “pieniądze będą już zaraz”. W tym moje ulubione - zrzut ekranu z aplikacji banku z zakładki “Szczegóły transakcji” co miało świadczyć o wykonaniu przelewu z wynagrodzeniem. Ten przelew nigdy do mnie nie dotarł. Wspomniane zdjęcie w poście.
Co ciekawe, w tych samych rozmowach prezes spółki Sheepcoders Dawid Kuśmierek wielokrotnie chwalił jakość mojej pracy - mimo to nie wypłacił wynagrodzenia.
Po zakończeniu współpracy Dawid Kuśmierek nadal się ze mną kontaktował. We wrześniu 2025 prosił o pomoc przy aplikacji, którą wcześniej tworzyłem dla Sheepcoders - oferując zapłatę “ile trzeba” z zastrzeżeniem, że “nikt się nie dowie”. Odmówiłem.
Niestety nie mogę wrzucić tu wszystkich wiadomości z prywatnych kanałów. Ponadto trochę mi wstyd bo działałem w dobrej wierze, wierząc kolejnym zapewnieniom i wydłużając cierpliwość ponad miarę z czekaniem na wynagrodzenie za wykonaną pracę. Niemniej jednak wszystko mam zachowane na potrzeby dalszych postępowań.
Ja osobiście nie liczę na odzyskanie długu od spółki SheepCoders, której prezesem i jedynym członkiem zarządu (zgodnie z KRS i moją wiedzą) był Dawid Kuśmierek, chociaż chciałbym się zdziwić. Głównym celem tego wpisu jest uświadomienie innych o przebiegu mojej współpracy z Sheepcoders, reprezentowanej przez Dawida Kuśmierka, żeby mieli pełny kontekst przed wejściem w jakiekolwiek relacje.
PS: Dawid Kuśmierek, prezes spółki Sheepcoders (teraz prezes spółki Pixelbee) kontaktował się ze mną wielokrotnie (ostatni raz 16.02.2025) wyrażając chęć spłacenia długu spółki Sheepcoders. Poleciłem kontaktować się z moim prawnikiem, podałem mu nr. telefonu i adres e-mail. Prawnik potwierdził dziś (15.04.2025), że Dawid Kuśmierek się z nim nie skontaktował.
PS2: Mała refleksja po tym wszystkim. Mimo że mamy XXIw. to nadal w polskim prawie jest sporo miejsca do nadużyć. Sprawdzajcie swoich pracodawców i nie dajcie się wykorzystywać. Ja z moją krucjata będę też uderzał w grupki fb, Reddit, gdzie się da. Bo wiem że nie jestem jedyny, a może ktoś na to trafi i nie popełni moich błędów. Trzymajcie się ciepło!
Komentarze (42)
1. Wszystkie ich strony są nieaktywne.
2. Snapshot z web archive, to jakieś totalnie puste strony z dosłownie lorem ipsum.
3. Niby Pixelbee ma instagram. Ale ile tam tego jest.. parę zdjęć na krzyż.
Przypuszczam, że te "firmy" które wymieniłeś, pewnie reklamowały się jako atrakcyjne cenowo dla klientów, a klient poszedł zasadą byleby najtaniej.
Bardzo dobrze zrobiłeś nagłaśniając to, niestety tego typu firm/freelancerów jest masa (nie płacących/nie wywiązujących się z umów
Prowadziłeś kiedyś firmę i nie zapłacili Ci za usługi ?
Dochodzenie w tym kraju naleznosci jest po prostu chore, a sądy ciągną sprawy latami 🙂
@danloop: No patrz, zupełnie jak w większości innych krajów świata.
Nazwa firmy mówi sama za siebie, kim są dla nich pracownicy
I chroni dupę, i nie robisz na marne, i odpada spora część nieuczciwych kontrahentów na starcie, bo normalna firma nie będzie mieć problemu z takim zapisem. Tylko to trzeba też przestawić trochę mental z "jestem pracownikiem
Teraz będzie mądrzejszy, ale kasy pewnie nie zobaczy.
Tak czy inaczej chamówka sroga (╯°□°）╯︵ ┻━┻