Z Polaków zrobiono śmieciarzy i dziadów? Są już kontrole w sklepach
Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowało ten okres i jednocześnie odpowiedziało na zarzuty, które kierowane są w stronę resortu właśnie w sprawie systemu kaucyjnego. Pojawiają się m.in. opinie, że "zrobiono z Polaków śmieciarzy i dziadów". - Nie uważam się za dziada - odpowiada wiceministrafreedomseeker
Sama ustawa jest bublem ze względu tego, że nie rozwiązywała żadnego problemu a jedynie zwiększa koszty systemu na korzyść tych, ten system tworzących.
My dostaliśmy większe ceny produktów i większe ceny wywozu śmieci dostając w zamian konieczność gromadzenia i noszenia śmieci do sklepów.
Sklepy dostały kolejny przykry obowiązek, nie tylko podatkowy, nie tylko kasowy ale również techniczny
- założenia są oszustwem wykreowanym przez przyszłego operatora
- finalny bilans jest na niekorzyść ekologii.
- płacimy jeszcze za te fanaberie czasem i majątkiem
MIn na kanale ZORO jest to wypunktowane ostatnio, ale inni przecież trąbią o tym od
@krolkolow: Bzdura.
Sklepy mają wybór i mogą nie brać z hurtowni napojów w butelkach i puszkach kaucyjnych.
Wtedy problem by się sam rozwiązał.
@paveua: Skąd wiesz że babom, może identyfikuje się z którąś ze 156 płci ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez autora
- odpowiada pani wiceminister to raz,
a dwa - nic dziwnego, bo w willi się ma tyle pomieszczeń, że można zapchać je butelkami po sufit i nie odczuwa się dyskomfortu, natomiast w bloku jedno pomieszczenie zapchane butelkami to już znaczne pogorszenie warunków życia i zamiana mieszkania w śmietnik.
Jak często chodzisz do sklepu po bieżące zakupy? U mnie przy rodzinie 1+1 to są zakupy najrzadziej co drugi dzień.
Ile butelek jesteś w stanie opróżnić w tym czasie, bo ja z żoną kilka. Nie trzeba na nie osobnego pomieszczenia wydzielać, bo jest ich 2-3.
Po gościach wpadnie czasem więcej, ale to wciąż nie jest ilość, która wymagałaby
Władza jest oderwana od rzeczywistości, biorą chore pieniądze za tworzenie chorego systemu. Są super w utrudnianiu normalnego życia pozostałym.
Jakby małe sklepy nie zaczęły zbierać tych śmieci to by im resztka klientów już całkiem do marketów uciekła. Super dobrowolność. xD
Jako właściciel małego sklepu się wypowiem.
Nie wprowadziły, tylko sieci których jesteśmy podnajemcami zmusiły nas do wprowadzenia systemu. 90% oddających butelki przychodzi tylko w tym celu. Połowa z osób zdających butelki to żule które mają złoty biznes.
Fizycznie nie ma jak tego składować zgodnie z wymaganiami sanepidu, ale to akurat nikogo nie obchodzi bo w razie kontroli to ja dostanę karę a