LIST OTWARTYdo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zamknięciu Toru Poznań

Szanowni Państwo,

z ogromnym niepokojem i sprzeciwem przyjmujemy decyzję o zamknięciu Toru Poznań – miejsca o wyjątkowym znaczeniu dla polskiego motorsportu, edukacji kierowców oraz bezpieczeństwa na drogach.

Decyzja ta została podjęta w związku z przekroczeniami dopuszczalnych norm hałasu, wynikającymi z działalności toru oraz skargami części okolicznych mieszkańców. Jednak jej konsekwencje wykraczają daleko poza kwestie środowiskowe – uderzają w cały ekosystem sportów motorowych w Polsce.

Tor Poznań to nie jest zwykły obiekt. To jedyny w Polsce tor wyścigowy z międzynarodową homologacją, który umożliwia pełnoprawną rywalizację na poziomie krajowym i europejskim. Jego zamknięcie oznacza w praktyce paraliż tej dziedziny sportu w naszym kraju.

Obiekt funkcjonuje nieprzerwanie od 1977 roku, czyli powstał znacznie wcześniej niż większość okolicznej zabudowy. Przez niemal pół wieku był integralną częścią regionu, a jego obecność była znana wszystkim, którzy decydowali się zamieszkać w jego sąsiedztwie. W tym kontekście pojawia się zasadnicze pytanie o proporcjonalność i sprawiedliwość decyzji, która dziś eliminuje wieloletnią instytucję sportową.

Tor Poznań to także ważny element dziedzictwa technicznego i sportowego Polski. Ma długość 4,083 km i 14 zakrętów, spełnia standardy FIA Grade 3 i od lat gości prestiżowe serie wyścigowe, takie jak Porsche Sprint Challenge czy TCR Eastern Europe. Na jego nawierzchni swoje umiejętności prezentowali tacy kierowcy jak Robert Kubica, Michael Schumacher czy Lewis Hamilton.

Tor jest także miejscem rekordów i pasji. Oficjalny rekord okrążenia wynosi 1:24.401 i należy do samochodu klasy DTM, natomiast w pokazowym przejeździe bolid Formuły 1 Ferrari uzyskał czas 1:14.700. To liczby, które pokazują, że mamy w Polsce obiekt zdolny do rywalizacji na najwyższym poziomie technicznym.

Nie można również pominąć jego roli społecznej i edukacyjnej. To właśnie na takich torach kierowcy mogą rozwijać swoje umiejętności w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach – zamiast przenosić ryzykowne zachowania na drogi publiczne. Zamknięcie toru oznacza ograniczenie dostępu do bezpiecznej przestrzeni dla motoryzacyjnej pasji i szkolenia.

Rozumiemy potrzebę ochrony środowiska i komfortu mieszkańców. Jednak decyzja o całkowitym zamknięciu obiektu wydaje się środkiem skrajnym, który nie uwzględnia możliwych kompromisów. W wielu krajach europejskich funkcjonują rozwiązania pozwalające na pogodzenie działalności torów wyścigowych z ochroną środowiska – poprzez modernizacje, ograniczenia godzinowe czy inwestycje w infrastrukturę akustyczną.

Dlatego apelujemy o:

ponowne rozpatrzenie decyzji z uwzględnieniem znaczenia toru dla sportu i bezpieczeństwa,

dialog z zarządcą obiektu oraz lokalną społecznością,

poszukiwanie rozwiązań kompromisowych zamiast trwałego zamknięcia,

wsparcie modernizacji infrastruktury w celu ograniczenia emisji hałasu.

Zamknięcie Toru Poznań to nie tylko decyzja administracyjna. To sygnał, że w Polsce brakuje miejsca dla motorsportu – dyscypliny rozwijającej technologię, kompetencje i pasję kolejnych pokoleń.

Wierzymy, że możliwe jest znalezienie rozwiązania, które pozwoli chronić środowisko, a jednocześnie nie doprowadzi do likwidacji jednego z najważniejszych obiektów motorsportowych w kraju.