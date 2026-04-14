NSA kończy spór o zamek w Stobnicy. Budowa pozostanie legalna
NSA oddalił skargę kasacyjną GDOŚ dotyczącą inwestycji w Stobnicy. Sąd uznał, że większy obszar budowy ujawniono dopiero podczas prac, więc nie mógł być podstawą wznowienia sprawy. Według pełnomocniczki inwestora wszystkie postępowania administracyjne zakończyły się prawomocnie, a budowa nadal trwa.
I widzisz wnusiu do czego można dojść w życiu, ciężką pracą???
@konkarne: Wystarczy wstawać rano i jeść warzywa
No i k---a nic? Żadnej kary? Żadnej wymaganej rozbiórki? Można sobie zafałszowane dane wysyłać do urzędu a oni mają do w dupie? Tutaj musiały pójść pieniądze
O to była cała afera z d--y.
@Altar: ponawiam. Czy został już wyjaśniony konflikt interesów że ten profesor co wydawał zgodę działał w jakiejś fundacji inwestora?
Jak zwykle masz pieniądze możesz
Ha, tfu na tę rwę Czecią RP.
Dom który wybudował się długo po tym jak zaczęła się budowa zamku
Bliźniaki budowane przez dewelopera To cały czas ten sam obszar N2000
I to ma być argument, że z zamkiem jest wszystko OK. XD
Prawnicy to jednak relatywiści szmacący poczucie prawdy.
- pierwotnie budynek zaklasyfikowano jako "budynek jednorodzinny",
- teraz to "wielorodzinny budynek mieszkalny",
- sądy znajdowały uchybienia ale uznały, że nie musi to oznaczać rozbiórki.
Uchybienia (m.in., może
@MiKeyCo: prawo jest jak płot - tygrys przeskoczy, wąż się prześlizgnie, a bydło ma stać i ryczeć co najwyżej może (ale nie za głośno, żeby tygrys nie wrócił)
Wygląda zjawiskowo i teraz ma już nawet ciekawą historię :-) Fajnie że powstał, super że ktoś m fantazję wydawać swoją kasę na takie przedsięwzięcia!