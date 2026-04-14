Nielegalnie skopiował dane pacjentów. Samorząd lekarski go promuje
Sąd uznał, że lekarz nielegalnie kopiował dane pacjentów. Mimo to Łukasz P. wystąpił w roli eksperta na konferencji organizowanej przez samorząd lekarski. Powiedzieć klika to nic nie powiedzieć.Michal85pl
- #
- #
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
Państwo z dykty!
Czyli przegrał w sprawie cywilnej, toczy się sprawa karna i z odpowiedzialności zawodowej.
Jak ostatni raz sprawdzałam domniemanie niewinności w tym kraju jest do wyroku karnego.
Został zaproszony bo jest ekspertem w swojej dziedzinie i na dany moment w świetle prawa
@dr_Batman: Czyli sąd cywilny potwierdził naruszenie. Oraz naruszył ochronę danych osobowych osób, których to dotyczy. To o wiele poważniejsze.
Przez podobnego cwaniaczka muszę odkręcać kilka spraw. Też nielegalnie wszedł w posiadanie moich danych a potem próbował to wykorzystać przeciw mnie. Dla mnie doktorek Łukasz P. to oszust, który powinien być wyeliminowany z życia publicznego.
Idź batman, straszyć po nocy. A nie
Pewnie i oszust. Jak napisałam wyżej, jak będzie miał wyrok karny i zawodowy pewnie przestaną go zapraszać. Ot cała afera