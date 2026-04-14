Copilot wcale nie znika z Windows 11. Wszyscy daliśmy się nabrać
Microsoft zapowiadał i wprowadza zmiany, które wyglądały jak wycofanie się z kontrowersyjnego pomysłu upychania AI w systemie, jednak w najnowszych wersjach testowych systemu Windows 11 jasno widać, że Copilot znika ale tylko z nazwy. Microsoft jedynie przemianował i schował funkcje. AI pozostaje.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
@roman-swoboda: to jakie jest najlepsze all-rounder distro do wszystkiego, które zastąpi windows? (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Takie z HDR, co pójdzie na kartach nvidii bez ceregieli i z nominalną wydajnością bez problemów ze skalowaniem i bez UI/DE wyglądającego jak Asus EEEPC
Tak więc gratuluję microsoftowi pomysłów, jak tak dalej pójdzie, to każdy soft będzie miał odpowiednik linuksowy, bo przez upośledzoną strategię MS linuksiarze stają coraz liczniejszą społecznością.
jeszcze to ai samo będzie wam kasować pliku bo uzna po swojemu za nie eticzne i będzie mowić wam jak macie korzystać z komputera a nie po prostu wy korzystać jak chcecie...