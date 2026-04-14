Wyświetliło mi się na Facebook'u - oficjalny profil policji w Siedlach. Walczą z głośnymi samochodami. Dobrze. Popatrzyłem na zdjęcia, którymi chwali się policja. I CO? OJ NIEDOBRZE!
Pozornie doskonała akcja. Przecież skontrolowano 46 samochodów i wyłapano aż 14 głośnych samochodów. Czyli aż 30% wszystkich aut. A potem patrzysz na te zdjęcia jak przeprowadzali pomiary:
Urządzenia pomiarowe niezgodnie z przepisami pomiaru tuż przy samej rurze wydechowej. Naprawdę czy to jest tak trudne przeczytać regulacje i instrukcję urządzenia? Jakbyś mówił szeptem a by ci włożyli mikrofon do gardła to też by wyszło, że krzyczysz cały czas.
Przypomnijmy zasady pomiaru dźwięku (a przynajmniej te najprostrze)
Ustawienie mikrofonu
§ 8. 1. Mikrofon powinien być ustawiony tak, aby:
1) jego wysokość nad powierzchnią obszaru pomiarowego była równa wysokości
końcówki wylotu rury wydechowej pojazdu, jednak nie mniejsza niż 0,2 m;
2) był skierowany w stronę końcówki wylotu rury wydechowej i odległy od niej
o 0,5±0,01 m;
3) oś jego maksymalnej czułości była równoległa do powierzchni obszaru pomiarowego
i tworzyła kąt 45±10°, z płaszczyzną pionową przechodzącą przez oś kierunku wylotu
wydechu, zgodnie z rys. 1 i 2
Czyli: Urządzenie pomiarowe ustawione pod kątem 45 stopni i odsunięte o około 50cm od wydechu. Czyli nie bezpośrednio w linii "strzału" spalin z wydechu.
Czy ta akcja poprawiła bezpieczeństwo i spokój ludności? ABSOLUTNIE NIE. Jedyne czego dokonali to zmarnowali 14 kierowcom czas, którzy teraz muszą jechać na stację SKP i powtórzyć badanie hałasu aby odzyskać zabrany dowód rejestracyjny. Wsadzajac mikrofon w wydech zrobili kontrolę w sposób niepoprawny i tak nawet seryjne auto z seryjnych wydechem ma zaburzony wynik na niekorzyść kierowcy.
Link do fanpeja policji: https://www.facebook.com/share/p/1CNh74Gn7b
Pzepisy- strona od 62 w pdf-ie
@Pietter: znają się znają, tu na filmie o dziwo zmierzyli prawidłowo na patyk od końcówki wydechu, ale i tak źle xD bo mierzą przy ruchliwej drodze gdzie warunki otoczenia wpływają na poziom hałasu xD
https://lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/128924,Sonometr-na-wyposazeniu-ryckiej-drogowki.html
Mamy policjanta który nawet wyposażony jest w specjalny przyrząd do określania wymaganej odległości i kąta pomiaru, tyle że użyty nieprawidłowo i znowu sonometr wetknięty w obszar drgań za rurą wydechową.
Gdzieniegdzie policja przeprowadza badania poprawnie, co pokazuje że nie ma tam jakiejś centralnej dystrybucji wiedzy, a to poszczególne komendy muszą takie procedury wynajdywać i wdrażać oddolnie, na własną rękę.
Na co tak naprawdę marnują czas, robiąc to samo w wielu miejscach, niezależnie od siebie.
Druga sprawa to czasami policjant potrafi ale nie chce. Przepisy tak są skonstruowane że policjant w sumie to takiego badania nie musi robić. Prawo daje prawo
@hellfirehe:
gdyby tak do urzadzenia dokladali jakas drukowana instrukcje ze wszystkimi niezbednymi informacjami - jak uzywac, jakie sa parametry, jak zmieniac baterie, itd... ech rozmazylem sie :D
@sylwek2k: Sonometr sam z siebie takiej instrukcji mieć nie będzie, bo on służy do mierzenia poziomu hałasu w miejscu gdzie się znajduje, a to jak mierzyć konkretne rzeczy zgodnie z normą to już zależy od konkretnej procedury i tego co mierzymy i na jakie potrzeby.
Norma hałasu dla pojazdów została określona w taki czy inny sposób, tego już w instrukcji
Spotkałem paru, wybitne jełopy które do rutynowe kontroli wyskakują jak ochroniarz w klubie do kogoś kto się mu nie spodobał, tylko taki 40 kg ochroniarz.
Niczego innego się po tych patałachach nie spodziewałem, ale to typowa ściana wschodnia, więc mieszkańcy jeszcze pochwałą takie metody.
I po co tam ich aż 3