Wyświetliło mi się na Facebook'u - oficjalny profil policji w Siedlach. Walczą z głośnymi samochodami. Dobrze. Popatrzyłem na zdjęcia, którymi chwali się policja. I CO? OJ NIEDOBRZE!

Pozornie doskonała akcja. Przecież skontrolowano 46 samochodów i wyłapano aż 14 głośnych samochodów. Czyli aż 30% wszystkich aut. A potem patrzysz na te zdjęcia jak przeprowadzali pomiary:

Urządzenia pomiarowe niezgodnie z przepisami pomiaru tuż przy samej rurze wydechowej. Naprawdę czy to jest tak trudne przeczytać regulacje i instrukcję urządzenia? Jakbyś mówił szeptem a by ci włożyli mikrofon do gardła to też by wyszło, że krzyczysz cały czas.

Przypomnijmy zasady pomiaru dźwięku (a przynajmniej te najprostrze)





Ustawienie mikrofonu

§ 8. 1. Mikrofon powinien być ustawiony tak, aby:

1) jego wysokość nad powierzchnią obszaru pomiarowego była równa wysokości

końcówki wylotu rury wydechowej pojazdu, jednak nie mniejsza niż 0,2 m;

2) był skierowany w stronę końcówki wylotu rury wydechowej i odległy od niej

o 0,5±0,01 m;

3) oś jego maksymalnej czułości była równoległa do powierzchni obszaru pomiarowego

i tworzyła kąt 45±10°, z płaszczyzną pionową przechodzącą przez oś kierunku wylotu

wydechu, zgodnie z rys. 1 i 2

Czyli: Urządzenie pomiarowe ustawione pod kątem 45 stopni i odsunięte o około 50cm od wydechu. Czyli nie bezpośrednio w linii "strzału" spalin z wydechu.