Owczarek belgijski dotkliwie pogryzł kobietę w Jarocinie
47-letnia kobieta z Jarocina została dotkliwe pogryziona przez owczarka belgijskiego. Pies wybiegł z posesji. Gdyby nie błyskawiczna reakcja świadków, którzy ruszyli Jarociniance na ratunek mogła dojść do tragedii. Kobieta z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Sprawą zajmuje się policjaWincyyyyj
Zgłoszę to do Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Kynologicznych.
Proszę się rozejść, sprawa została zakończona, a właściciel przykładnie ukarany mandatem 500 zł. xD
500 zł to jest najwyższy wymiar kary jaki grozi. Najczęściej kończy się na ustnym pouczeniu. Przecież nikomu nic się nie stało, a kobieta nie kopała pieska.
Nie mam nic przeciwko psom (czy innym czworonogom) per se. Sam posiadam Ragdolla (choć wiemy już z Żoną, że następnego zwierzaka nie będzie, co jest świadomą decyzją, wypadkową wielu wektorów - patrz niżej).
I teraz tak - zasada jest banalna, nie generalizować (tylko tyle i aż tyle), ale:
a) mamy w Polsce za dużo zwierzaków, ok. 8 milionów psów, 6-7 kotów. Każde kilkanaście (ok. 11-12) średniej wielkości zwierzaków tych gatunków generuje dwutlenek węgla odpowiadający
Aby posiadać psa rasy niebezpiecznej musisz mieć zgodę na to np. od gminy.
Problemem jest, że te wszystkie amstafy, pitbulle, rotwaillery to nie rasowe psy, a psy "w typie". Czyli w dokumentach mają "mieszaniec". I już nie trzeba pozwolenia na takiego
I ktoś postanowił go sobie trzymać koło domu.