"Śmierć Michała Sylwestruka. Byli policjanci usłyszeli wyroki"
"Byli funkcjonariusze Przemysław D. i Radosław P. zostali skazani na kary bezwzględnego więzienia za doprowadzenie do śmierci 27-letniego Michała Sylwestruka - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Sądu Okręgowego w Bydgoszczy sędzia Krzysztof Dadełło. Wyrok nie jest prawomocny."paramedix
Osoba która go zatrudniła powinna za to beknąć, ale tak się pewnie nie stanie. Ten skazany policmajster służył od 2018 (ŹRÓDŁO), a to był okres w którym rządzili pisowcy - a za ich czasów rozpoczął się proces degradacji formacji policyjnej, do tego stopnia że utajnili dane na temat opinii i zaufania społeczeństwa względem psiarni (ŹRÓDŁO), a całą formację gnębiła fala odejść i brak chętnych do
Patus n--------a skrępowanego mężczyznę po głowie i dla ciebie to przypadek?
A wyrok… jest. Kiedys w takich sprawach nie bylo wyrokow skazujących, wiec mamy tu już
@Thorus88: wiadome że nic
Ale tutaj podlicjanty miały zupełnie spokojnego gościa słuchającego się każdego polecenia, nawet tego o wejściu na łóżko - po którym jawnie podlicjanckie małpy po prostu zaczęły go atakować. Przyglądałem się temu momentowi kilka razy starając się ujrzeć cokolwiek, co by u małp podludzkich spowodowało taką reakcję albo wyglądało nawet na najmniejszy gest nieposłuszeństwa i nie widziałem tam nic.