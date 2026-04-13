Wojciech Kluk twierdzi, że wygrał wyścig Paryż-Roubaix amatorów
Kolarski influencer z Polski Wojciech Kluk ogłosił ze łzami wzruszenia w oczach, że wygrał wyścig Paryż - Roubaix dla amatorów. Stanął nawet na podium Problem w tym, że ten wyścig nie ma pomiaru czasu i nie ma żadnych klasyfikacji (to z oficjalnego regulaminu).Mariuszzuk
https://www.facebook.com/share/p/1DyyB7DyYh/
Sam startuję czasem w zadowach i bywaja wyścigi, ze puszczają grupki 10-20 co by nie było wypadków.
No ale tam przynajmniej jest czas liczony każdego solo XD
Klasyka, na światłach też wygrywam 95% wyścigów ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
https://www.parisroubaixchallenge.com/fr
Inna sprawa, że jego kolega Baranowski te całe brednie powtarzał podczas relacji na Eurosporcie. Ogólnie to tylko potwierdza że im większe logo na ramie amerykańskiego producenta, tym większe odklejenie od rzeczywistości.