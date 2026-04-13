Wreszcie? Przecież dopiero co były bezprecedensowe podwyżki. Przypomnę tylko starszym i nakreślę młodszym - raptem 7 lat temu minimalna wynosiła 1633 zł netto, dziś to 3606 zł netto a jak zaczynałem pierwszą pracę w 2006 to minimalna wynosiła 650 zł netto przy bezrobociu miejscami ponad 20%. Człowiek szefa po piętach całował, że w ogóle pracę dostał.



Nawet uwzględniając inflację realne wynagrodzenie przez ostatnie 20 lat wzrosło trzykrotnie.