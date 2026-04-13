Microsoft: agent AI to osobny użytkownik. Zapłacisz za niego jak za pracownika
Microsoft planuje traktować agenty AI jak pełnoprawnych użytkowników w organizacji, z własnymi kontami, mailami i licencjami. Firma z 20 pracownikami i 10 botami zapłaci za 30 stanowisk. Nowa strategia monetyzacji czy realna wartość? Open source może odpowiedzieć po swojemu.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Komentarze (47)
najlepsze
W idealnym świecie za wzrostem wydajności itp. cena powinna spadać ale to się nie dzieje, zyski są po prostu transferowana dla najbogatszych.
Żyjemy w świecie gdzie ludzie są tak wytresowani, że nawet jak pracują za minimalną na magazynie a śpią w wynajmowanym pokoju, to dalej będą bronić niskich podatków dla takich jak musk "bo to komunizm".
Nigdy bogaci sami z siebie nie oddawali władzy/zasobów. Kończyło się na dwa sposoby, albo przesadzali i kończyli na szubienicy jak we Francji, albo pod wpływem innej rewolucji jak choćby w rosji, godzili się na ustępstwa, żeby nie doszło tego samego w ich kraju.
A dzisiaj bogaci osiągnęli pełny sukces pod tym względem, że wmówili ludziom, że toczy się jakaś walka prawactwo vs lewactwo. I cały czas powtarzam, że to
Stop wyzyskowi i 24 godzinnej pracy robotów! Stop opóźnianiu serwisów i wymiany płynów! Stop pracy w niesprzyjających warunkach redukujących czas życia robotów!
@
To nie bug do naprawiania, tylko po prostu właściwość architekturalna transformerów przewidujących tokeny. LLMy to nie AI. Do prawdziwego AI mamy jeszcze daleką drogę.
jak dobrze, ze istnieje open source
@tomaszkus: Jest, dopuki osoby w urzędach to wyborcy.