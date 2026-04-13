Menedżer zadań miał kiedyś 80 KB i działał błyskawicznie
Dzisiejszy Menedżer zadań w Windowsie to narzędzie, które potrafi pokazać niemal wszystko o systemie. Problem w tym, że przez lata urósł razem z nim. Jak przypomina Dave Plummer, inżynier odpowiedzialny za jego pierwotną wersję, pierwszy Task Manager zajmował zaledwie około 80 KB.ochucki
@XeNinja: To nie wrażenie. Spróbuj odpalić YT na starszym telefonie, prawie nie działa pomimo, że to jest tylko program do puszczania filmików taki jak 15 lat temu. Na PC to samo, stary Photoshop śmiga aż miło, a nowsze się tną przy większych plikach pomimo tych samych funkcji.
I te czasy kiedy była aplikacja na Android, na Apple płatna, a na windows phone... Nic.
Jest tak źle że w Windows 11 menu start jest zrobiony na webview2 czyli na Edge.
Teraz też się tak zdarza, ale można odpalić drugi pulpit i przerzucić okienko tam i ubić wtedy zacięty proces
kiedyś sie tym bawiłem i z tych harców wniosek był taki że to nic nie daje xD nawet były jakieś programy 3rd party do zarządzania tym tak żeby dany program odpalał sie z wybranym priorytetem
zwłaszcza długo starałem sie żeby explorer miał zawsze priorytet, realtime, ale to nic nie zmieniało, UI zamarzało jak program o najniższym priority zapychał CPU np
@Szinako: podnoszę stawkę.... wyszukiwarka plików w tym managerze :) czy kiedyś komuś udało się za jej pomocą znaleźć plik?
Spotify które żre 80GB RAMu albo apple'owy kalkulator z wyciekiem 32 GB. No bez jaj XD
@AnonymousDev:
normalnie dzieliliśmy ekran na pól i prawocwaliśmy na wordzie + paince itp. przenosząc drag and drop między sobą grafiki, tabelki
to samo kiedyś telefony - jak wyszły smartfony z 2GB ramu i 4 rdzeniami to Z----------Y dzisiaj? jak masz 6GB może lagować czasem
to jest w ogóle przezabawne że windowsa 95 można było używać na 32MB ramu ale tez na 128MB i wrażenia były podobne podczas
ja zaczynałem prace na stacji roboczej z windowsem 98, i podstawowym elementem szkolenia było opanowanie odruchowego ctrl+S co kilka minut, i pamiętanie o resetowaniu kompa co 2-3 godziny
Po uj ładować to g---o do natywnych aplikacji to nie wiem.