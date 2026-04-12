tłumacząc na ludzki: kryształy moira zmieniają wlasciwosci elektronów a to pozwala na przepływ prądu bez strat a MIT znalazło sposób by te struktury „same” układały się w procesie chemicznym bo do tej pory robiło się to atom po atomie. Potencjalnie i bardzo odlegle może to oznaczać np. koniec z grzaniem się procesorów i lepsze baterie.