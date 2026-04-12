Zrobiłem mapę z prawdziwymi cenami nieruchomości i wadami okolicy
Zamiast wierzyć w cichą i spokojną okolicę, sprawdź dane. Połączyłem rejestry cen (RCN), bazę topograficzną i pozwolenia na budowę. W jednym miejscu zobaczysz cenę metra, liczbę okolicznych kurników oraz czy zamiast łąki za oknem nie powstaną zaraz bloki. Wszystko na jednej mapie.pawewap
- #
- #
- #
- #
- #
- 76
- Odpowiedz
Komentarze (76)
najlepsze
Szukając własnej działki mocno wkurzało mnie to, jak wygląda nasz rynek. W ogłoszeniu czytasz o "cichej, zielonej okolicy", a na miejscu okazuje się, że za drzewami dymi warsztat blacharski. O absurdalnych cenach z kosmosu nawet nie wspomnę.
Główną inspiracją do zrobienia tego projektu było uwolnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości. Chciałem po prostu wrzucić prawdziwe ceny z aktów notarialnych na mapę, żeby wiedzieć, ile faktycznie ludzie płacą w danej wsi
Państwo skapktulowało przed deweloperuchami
Państwo powinno udostępniać dane za darmo i to się stało, dzięki czemu nie tylko ww. firmy mogą tak robić, ale również anony z wykopu.
Sam klepię jeden projekt ukrócuający wałki w samorządach, mam nadzieję że uda się go dopiąć do końca. Może byśmy się wszyscy jakoś zrzeszyli w tych wysiłkach?
Komentarz usunięty przez autora