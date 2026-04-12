Śmierć Blu-ray jeszcze nie nadeszła. Te dwie firmy własnie go uratowały
Japońskie oddziały Verbatim oraz IO Data ogłosiły rozszerzenie współpracy, która ma utrzymać dostępność nośników i napędów Blu-ray na rynku. Firmy zapowiadają zabezpieczenie komponentów, dostosowanie produkcji i dalsze wprowadzanie nowych urządzeń. Z rynku wycofali się już najwięksi jak Sony.
Komentarze (28)
taaa, "backupy" z torrentów xD
kupiłem ją głównie dlatego że zaczęły pojawiać się promocje na płyty M-DISC (narazie tylko 100GB) które charakteruzują się długowiecznością 1000 lat
co do zwykłych to przy kupnie 25 sztuk czy tam 50 idzie wyrwać ceny około 2,65zł za 25GB - ostatnio podrożały do 3,20
niestety najtaniej 50GB zwykły kosztują ponad 13zł - szkoda ale w dobie drożejących kart pamięci nie
Ja jak chcę coś oglądać to putlocker albo parę innych i tyle.
Aha nie mam żadnej subskrypcji poza amazon prine bo tutaj ( Sydney) to wygoda i wszystko tam zamawiam( tydzień temu nawet łóżko kupiłem) a prime- free delivery, filmy też mają spoko.
Jeśli nie siedzisz w branży, to znaczy, że jesteś użytkownikiem domowym.
Jeśli jesteś użytkownikiem domowym, to blueray (a dokładniej M-Disc) ma jak najbardziej sens w kwestii backupu.
Komentarz usunięty przez autora
@Tetsuya: a dziękuję, ale nie narzekam- możliwość pobrania gry bez taszczenia 3 czy ilu płytek to znacznie większa wygoda niż udawanie, jaka to jest wolność w erze wszechobecnych torrentów.