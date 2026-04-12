Ostatnio zauważyłem pewną niepokojącą rzecz, którą chcę się z Wami podzielić.

Do tej pory prowadziłem tag #wykopoweprzeboje. Dla niewiedzących: jest to tag, na którym organizowałem konkurs na najlepszą piosenkę z danego gatunku, dekady, określonej tematyki itd. i robiłem ankiety, w których mirki głosowały. Ot, głupia zabawa jakich wiele.

Natomiast w pewnym momencie zaczęło dziać się coś dziwnego. Tag we wrześniu miał ok. 700 obserwujących https://web.archive.org/web/20250903224246/https://wykop.pl/tag/wykopoweprzeboje

W listopadzie miał już.. 7k.

Zazwyczaj jak przychodziła nowa edycja to nowych obserwujących przybywało tak z 50-100. Tutaj już był przyrost o kilka tysięcy. Początkowo myślałem, że to dlatego, że wpis rozpoczynający edycję był przypięty na głównej oraz sama tematyka edycji była interesująca (ballady rockowe mogły przyciągnąć sporo ludzi). Byłem pod wrażeniem, jednak nie nabrałem jeszcze większych podejrzeń, że to mogą być jakieś boty czy coś takiego.

Jeżeli chodzi o głosy w ankietach to tutaj z kolei... praktycznie nic się nie zmieniło. Zawsze tych głosów było tak mniej więcej 70-300, góra 500-600 jak był jakiś finał (no i zależy od edycji). Kilka przykładów kiedy tag miał kilkaset obserwujących:





A tutaj ankiety, kiedy tag miał już te 7k, a potem nawet 10k:





Trochę to dziwne, bo skoro gdy ten tag miał kilkaset obserwujących i głosów było może max 300-500, to gdy teraz gdy ma go 10k powinno być ponad 1000 co najmniej jeśli bierzemy pod uwagę procentowy udział obserwujących w ankietach. Tymczasem średnia liczba głosów zmieniła się może o kilkadziesiąt.

I co ciekawe - są pojedyncze ankiety, co mają właśnie tyle. Ale tutaj dzieją się jeszcze dziwniejsze rzeczy. Najpierw zerknijmy na jedną z ankiet z ostatniej edycji, która przykuła moją uwagę:

https://web.archive.org/web/20260412094230/https://wykop.pl/wpis/84688143/wykopoweprzeboje-faza-grupowa-grupa-24-drabinka-ht





1500 głosów. A teraz popatrzcie na sąsiednie ankiety:

https://web.archive.org/web/20260412094437/https://wykop.pl/wpis/84688115/wykopoweprzeboje-faza-grupowa-grupa-23-drabinka-ht

https://web.archive.org/web/20260412094600/https://wykop.pl/wpis/84698693/wykopoweprzeboje-faza-grupowa-grupa-25-drabinka-ht





Nagle tych głosów jest 1200 mniej. No ok, jedna ankieta mogła zostać przypięta na głównej, zwłaszcza, że to nie jest jakaś mega duża liczba, ale już rozkład głosów mnie zaintrygował. Dwie pierwsze opcje mają po ok. 700 głosów, podczas gdy ta trzecia nie ma nawet 100. Tak, zdarzały się ankiety, w której były wysokie przewagi, ale jakoś mi się nie chce wierzyć, że 1400 osób rzuciło się tylko na te dwie pierwsze opcje. Jakby ktoś dodał po 600 głosów do każdej z nich...



Kolejne przykłady. Ankiety dotyczące kategorii konkursu, które robię po zakończeniu każdej. Kolejno: kiedy tag miał 700 obserwujących, kiedy miał ich 7k i kiedy miał ich 10k:





Nagle 4000 osób z czapy przyszło głosować, a w ankietach by było ich po 300? A potem nagle znikli? Różnica w tych liczbach jest dla mnie naprawdę podejrzana... Dodatkowo @a__s zaczęła mi plusować kilka wpisów na tagu. Może to taka pierdoła, do której już się czepiam na siłę, ale jakiś związek może się za tym kryć.



I ostatnia rzecz, która mnie popchnęła do decyzji o zamknięciu tagu i zrobieniu tego znaleziska:

