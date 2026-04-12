Wróbli ubywa w miastach i nie ma im się co dziwić. Poza młodymi i wykształconymi, to nikt normalny nie chce żyć otoczony betonozą, katowany uciążliwym hałasem, czy nie móc się wyspać, przez wszechobecne światło z ulicznych gównoledów. Weźcie wyjeździe sobie kawałek za miasto, gdzie są nieużytki i krzaki. Tam wróbli nie brakuje.