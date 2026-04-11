Cześć Mirki

Szukając apki do usypiania córki, wszędzie odbijałem się od abonamentów i mikropłatności . Jakaś masakra , 60 zł na miesiac itp. Wziąłem więc sprawy w swoje ręce, trochę pokodziłem po godzinach i tak powstało BunnyBaby.

Co jest w środku?

Nielimitowane szumy, które w końcu nie wyłączają się po zablokowaniu ekranu telefonu.

Autorskie bajki audio – z pasji nagrywam je po nocach sam. Ślęczę z mikrofonem, dodaję dźwięki tła, a potem przepuszczam to przez AI, żeby brzmiało jak profesjonalny lektor radiowy.

Generator AI – wpisujesz imię i w 10 sekund masz unikalną bajkę dla dziecka.

Dziennik Maluszka do prowadzenia notatek (kupki , karmienie itp)

Gdzie jest haczyk? Nie ma. Apka jest w 100% darmowa i nie ma w niej żadnych irytujących reklam. Zamiast tego gram w otwarte karty: umieściłem w niej po prostu link do mojego sklepu z ciuszkami handmade dla dzieci. Szyjemy je sami, jakość materiałów i wykonania jest genialna, a ceny mocno konkurencyjne, bo nie pompujemy kasy w marketing.

Jeśli apka uśpi Wam malucha i uratuje wieczór, największym podziękowaniem będzie, 5* i moze jak po prostu rzucicie okiem na nasz sklep!

Będę mega wdzięczny za pobrania i techniczny feedback co jeszcze poprawić. Spokojnej nocy!

iOS: https://apps.apple.com/pl/app/bunnybaby-bajki-do-snu-i-ai/id6760888870?l=pl

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bunnybaby.app&pcampaignid=web_share

Mój sklep handmade: bunnybaby.pl