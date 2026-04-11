Cześć Mirki
Szukając apki do usypiania córki, wszędzie odbijałem się od abonamentów i mikropłatności . Jakaś masakra , 60 zł na miesiac itp. Wziąłem więc sprawy w swoje ręce, trochę pokodziłem po godzinach i tak powstało BunnyBaby.
Co jest w środku?
- Nielimitowane szumy, które w końcu nie wyłączają się po zablokowaniu ekranu telefonu.
- Autorskie bajki audio – z pasji nagrywam je po nocach sam. Ślęczę z mikrofonem, dodaję dźwięki tła, a potem przepuszczam to przez AI, żeby brzmiało jak profesjonalny lektor radiowy.
- Generator AI – wpisujesz imię i w 10 sekund masz unikalną bajkę dla dziecka.
- Dziennik Maluszka do prowadzenia notatek (kupki , karmienie itp)
Gdzie jest haczyk? Nie ma. Apka jest w 100% darmowa i nie ma w niej żadnych irytujących reklam. Zamiast tego gram w otwarte karty: umieściłem w niej po prostu link do mojego sklepu z ciuszkami handmade dla dzieci. Szyjemy je sami, jakość materiałów i wykonania jest genialna, a ceny mocno konkurencyjne, bo nie pompujemy kasy w marketing.
Jeśli apka uśpi Wam malucha i uratuje wieczór, największym podziękowaniem będzie, 5* i moze jak po prostu rzucicie okiem na nasz sklep!
Będę mega wdzięczny za pobrania i techniczny feedback co jeszcze poprawić. Spokojnej nocy!
iOS: https://apps.apple.com/pl/app/bunnybaby-bajki-do-snu-i-ai/id6760888870?l=pl
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bunnybaby.app&pcampaignid=web_share
Mój sklep handmade: bunnybaby.pl
Nauczcie dziecko zasypiać w normalny sposób to nie będzie potrzebować multimedialnych usypiaczy.
Może jeszcze automatyczne przesuwanie tiktokow tam dokoduj byle dzieciak szybciej dał ci spokój.
Powodzenia Miras.
Wykopki jak zawsze w formie, tym się nie przejmuj.
@EtaCarinae: Ty wiesz co to znaczy wyjszczać się?
Tak poważnie to nie wiem, po co to, ja córkę usypiałem po prostu na rękach albo leżąc chwilę przy niej.
Takie małe nie wie, jak samo ma zasnąć - brzmi głupio ale dosłownie taki dzieciak chodzi i beczy (bo chcę spać) ale spać nie pójdzie, bo nie wie jak ani że tego właśnie chce xd