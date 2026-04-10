Cześć Mirki,

jako poirytowany kierowca brakiem podawania jawnego cen na stacjach paliw (szczególnie w porównaniu do zachodu Europy gdzie ceny są podawane w Google Maps) stworzyłem mapę stacji paliw i ładowarek EV wraz z cenami

https://paliwomapa.pl/

Ceny są podawane przez społeczność i trafiają na mapę po weryfikacji (żeby ograniczyć błędne wpisy i trolling)



Założenie było proste — jedno miejsce, gdzie można:

sprawdzić ceny paliw

znaleźć najtańszą stację w okolicy

zobaczyć promocje

szybko ustawić nawigację

Na stronie jest obecnie:

8000+ stacji paliw i 4200+ ładowarek EV w całej Polsce

średnie ceny paliw w całym kraju

kącik oszczędnego kierowcy – promocje i zniżki na stacjach

możliwość dodawania stacji do ulubionych

szybka nawigacja do punktu

przycisk „Udostępnij” – można wysłać link do konkretnej stacji (WhatsApp, Messenger itd.)

Tak wygląda Kącik Oszczędnego Kierowcy

Dodatkowo działa to społecznościowo:

dodawanie cen = punkty

ranking kierowców (TOP20 tygodnia)

odznaki i statusy za aktywność

Jest też profil bez rejestracji:

losowy nick lub wpisany przez użytkownika

generowany klucz - służy do odzyskania profilu lub "zalogowania" się na innej przeglądarce

działa na różnych urządzeniach

Całość działa jako mapa z filtrami:

paliwa

ładowarki EV (moc, złącza, operator, cena)

możliwość włączania/wyłączania punktów

Dodatkowo jest aplikacja PWA (przycisk pojawia się raz przy wizycie na stronie, można ewentualnie dodać przez menu "Dodaj do ekranu głównego") - działa jak aplikacja mobilna/desktopowa ale nie wymaga żadnej instalacji.

Może nie wszystko opisałem, ale warto sprawdzić samemu :) Postarałem się zrobić wszystko, łącznie ze zgłaszaniem brakujących stacji paliw i ładowarek EV - wszystko jest w menu po lewej stronie (na samym dole).

Jest też możliwość zmiany wyglądu strony :)