Cześć Mirki,
jako poirytowany kierowca brakiem podawania jawnego cen na stacjach paliw (szczególnie w porównaniu do zachodu Europy gdzie ceny są podawane w Google Maps) stworzyłem mapę stacji paliw i ładowarek EV wraz z cenami
https://paliwomapa.pl/
Ceny są podawane przez społeczność i trafiają na mapę po weryfikacji (żeby ograniczyć błędne wpisy i trolling)
Założenie było proste — jedno miejsce, gdzie można:
- sprawdzić ceny paliw
- znaleźć najtańszą stację w okolicy
- zobaczyć promocje
- szybko ustawić nawigację
Na stronie jest obecnie:
8000+ stacji paliw i 4200+ ładowarek EV w całej Polsce
średnie ceny paliw w całym kraju
kącik oszczędnego kierowcy – promocje i zniżki na stacjach
możliwość dodawania stacji do ulubionych
szybka nawigacja do punktu
przycisk „Udostępnij” – można wysłać link do konkretnej stacji (WhatsApp, Messenger itd.)
Tak wygląda Kącik Oszczędnego Kierowcy
Dodatkowo działa to społecznościowo:
- dodawanie cen = punkty
- ranking kierowców (TOP20 tygodnia)
- odznaki i statusy za aktywność
Jest też profil bez rejestracji:
- losowy nick lub wpisany przez użytkownika
- generowany klucz - służy do odzyskania profilu lub "zalogowania" się na innej przeglądarce
- działa na różnych urządzeniach
Całość działa jako mapa z filtrami:
- paliwa
- ładowarki EV (moc, złącza, operator, cena)
- możliwość włączania/wyłączania punktów
Dodatkowo jest aplikacja PWA (przycisk pojawia się raz przy wizycie na stronie, można ewentualnie dodać przez menu "Dodaj do ekranu głównego") - działa jak aplikacja mobilna/desktopowa ale nie wymaga żadnej instalacji.
Może nie wszystko opisałem, ale warto sprawdzić samemu :) Postarałem się zrobić wszystko, łącznie ze zgłaszaniem brakujących stacji paliw i ładowarek EV - wszystko jest w menu po lewej stronie (na samym dole).
Jest też możliwość zmiany wyglądu strony :)
Projekt powstał głównie po to, żeby nie tankować „w ciemno”, bo różnice między stacjami potrafią być spore
Jeśli ktoś chce sprawdzić u siebie albo dorzucić ceny, to zapraszam – każda aktualizacja pomaga innym :)
Najnowsze aktualizacje można sprawdzić klikając w lewym menu na "Aktualizacje" i tam będzie wszystko widoczne. Można też kliknąć w zaktualizowaną stację i od razu przeniesie nas do niej na mapie :)
edit: wiedzę ze już całego posta z mikro usunął XD
Jak się ma to na przykład do Fuelio gdzie ludzie aktualizują ceny paliw bardziej "przy okazji" prowadzenia dziennika kosztów?
Przydałoby się filtrowanie po dacie, aby na mapie wyświetlałby się stacje tylko z aktualną ceną
Życzę powodzenia, bo inicjatywa jest dobra. Ale słabo to widzę, skoro taka firma jak Sygic nie dała rady.
Wiesz, dalczego moim zdaniem ludzie nie aktualizują cen? Bo mogą to ze spokojem zrobić jedynie przy okazji tankowania. A że tankuje się dość rzadko, to zapominają. Albo widzą, że innym się nie chce, więc też odpuszczają. Nikt nie wprowadzi cen z pylonu, kiedy prowadzi.
Rozwiazaniem byłoby zczytywanie przez apkę informacji ze zdjęć. Jadę, cykam szybką fotkę i wysyłam.
U mnie to jest skupione stricte na stacjach i cenach + dodatkach typu zniżki czy EV, no i działa w przeglądarce bez instalowania czegokolwiek (możesz dodać aplikację PWA na pulpit telefonu) :)
ziomek nawet komentarze pisze przez AI
U mnie masz trochę więcej rzeczy — mapa, zniżki, ładowarki EV itd., a z tego co zauważyłem, to też aktualizacje są częściej robione na bieżąco. Jak ktoś chce coś więcej niż szybkie sprawdzenie ceny, to może ogarnąć wszystko w jednym miejscu.
Były nawet takie appki co płaciły za aktualizowanie cen
Dopóki stacje paliw nie muszą raportować cen do jednego scentralizowanego systemu, to takie appki nie mają racji bytu, CHYBA, że
Jeszcze kombinuję z kolorami i czytelnością, więc pewnie będę to zmieniał. Jak masz jakiś konkretny pomysł co by było lepsze, to chętnie posłucham.