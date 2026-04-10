Junior IT w 2026 to gatunek zagrożony. 5% ofert pracy i malejące szanse
Oferty dla seniorów IT to już 55% rynku, dla juniorów zaledwie 5%. Liczba ogłoszeń w AI i ML potroiła się, ale właśnie tam juniorzy tracą udział najbardziej. Dane rysują ponury obraz dla osób wchodzących do branży.real_scoria
Komentarze (87)
AI to narzędzie, a z narzędzi trzeba umieć korzystać, tym czasem demagodzy AI zrobili z tego rozwiązanie całościowe, no brednie. Do tego dochodzą koszty tokenów i nagle okazuje się, że lepiej wziąć 2 juniorów do prostych
Z AI będzie podobnie, trochę bardziej przydatne narzędzie, ale dalej tylko narzędzie.
Piękne było to jak u mnie w firmie zaczęli namawiać na korzystanie z AI. Nastawienie było mniej więcej takie "no używajcie tego bo inni używają i to dobrze wygląda, że się rozwijamy". Zero konkretów co mamy osiągnąć, używajcie bo inni też tak robią i elo.
To kto się tym zajmuje?
Tak naprawdę to firmy od zawsze potrzebowały seniorów płacąc jak za juniora ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Znachor_enjoyer: mówiłem już wiele razy: AI nie zrobi projektu, który będzie łatwy w dalszym rozwoju. Będzie miał też problem zrozumieć duże systemy, które opierają się o zewnętrzne serwisy, czy nawet współpracę między zespołami. A o utrzymaniu to już w ogóle można zapomnieć.
Oczywiście może to się zmienić, ale to wymaga to sporo czasu. Myślę, że rozwiązanie będzie gdzieś
A późnej takie firmy jak Eufy co aktualizację tworzą więcej problemów i pojawia się exodus klientów.
Komentarz usunięty przez autora