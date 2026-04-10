Koniec z kolonoskopią? Nowy test ze stolca wykrywa 90% raków jelita grubego
Naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego użyli AI do analizy mikrobiomu jelitowego z próbki stolca. Wynik 90% wykrywalności jest porównywalny z kolonoskopią, ale bez nieprzyjemnego badania. Badania kliniczne właśnie ruszyły.
Komentarze (62)
A czy trzeba je wcześnie wycinać? Ponad połowa ludzi po 60 r.ż. ma polipy, a tylko niewielka ilość ludzi w tym wieku ma raka.
Pytanie czy samo badanie i wycięcie nie jest bardziej problematyczne i nie rodzi gorszych konsekwencji (statystycznie).
Nie:
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
jeszcze by można mniej im płacić
Ale kto powiedział że to badanie jest nieprzyjemne(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
"Tak rzeczywiście, przepraszam"
Miałem przy znieczuleniu całkowitym gdy nie czuje się nic, miałem też na żywca ale i tak nakładają maść znieczulająca więc czuć jedynie dyskomfort w żołądku jakby coś nas kuło.
Jeśli macie jakieś podejrzenia to nie ma co się bać badania. Najgorsza cześć to oczyszczanie organizmu kiedy to trzeba wysikać tyłkiem kilka litrów płynu ( ͡° ͜ʖ ͡
@Marakuja ponoć można czuć ucisk gazów z jelita promieniujący w gorę brzucha
Tu jest mowa tylko o tym, że badanie podgatunków bakterii daje lepsze rezultaty niż badanie gatunków bakterii (AUROC 0,89 vs 0,79) jeśli chodzi o screening nowotworowy CRC, ale nie stawia ostatecznej diagnozy. Tu chodzi o to, że za pomocą badania podgatunków