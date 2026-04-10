Z doświadczenia napisze, że kolonoskopia nie jest wcale taka straszna jakby się wydawało.

Miałem przy znieczuleniu całkowitym gdy nie czuje się nic, miałem też na żywca ale i tak nakładają maść znieczulająca więc czuć jedynie dyskomfort w żołądku jakby coś nas kuło.



Jeśli macie jakieś podejrzenia to nie ma co się bać badania. Najgorsza cześć to oczyszczanie organizmu kiedy to trzeba wysikać tyłkiem kilka litrów płynu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ Pokaż całość