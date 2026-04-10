Nie żyje Jacek Magiera
Jacek Magiera, asystent selekcjonera reprezentacji Polski oraz były trener m.in. Legii i Śląska, zmarł po zasłabnięciu podczas treningu biegowego. Miał 49 lat.matixrr
Cieszmy się kochać Swoich bliskich kochani, bo nie wiadomo kiedy widzimy ich ostatni raz wychodząc do pracy.
Wujek koleżanki kilka razy w tygodniu biegał po Szwajcarskich górach aż pewnego dnia nie wrócił (zawał).
Także niczego nie można być pewnym.
"praca z reprezentacją Polski wcale nie jest stresująca" Jacek Magiera
Mistrz Polski jako piłkarz i trener.
Wiadomo, nie wszystko wyszło, ale kultura pracy i systematyczność to było coś, co dla Magiery było codziennością i obowiązkiem.
@Jare_K:
Jak Seba kopnie w kalendarz to mi się kiedyś dla odmiany zrobi bardzo przyjemnie.
@Maczuga_Herkulesa18: Z tego też się akurat cieszyłem, kto jak kto, ale Magieras to był fachowiec w porównaniu do większości tych leśnych dziadków. Zresztą to jak grała Legia za jego kadencji w LM z realem chociażby też z niczego się nie wzięło