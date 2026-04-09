Zrobiłem apkę z AI, które zamienia zdjęcia usterek w raport PDF w parę kliknięć
Pracuję jako kierownik techniczny obiektu i miałem dość spędzania godzin na opisywaniu zdjęć usterek po powrocie z terenu. Zrobiłem apkę z AI, która analizuje zdjęcia i generuje raport PDF z opisem, priorytetem i zaleceniami. Chętnie usłyszę feedback: pawel@spectrapp.plpawel-dmoch
Pytanie, czy myślałeś o tym krok dalej – co się dzieje z taką usterką po wygenerowaniu PDF, zwłaszcza z perspektywy firmy wykonawczej?
Na budowie problemem rzadko jest sam opis. Problemem jest:
– kto odpowiada za usterkę,
Kwestia odpowiedzialności jest dodana w aplikacji, możesz przypisać osobę / firmę odpowiedzialną i status usterki. Mam nadzieję, że to dopiero początek rozwoju apki, więc dziękuję za sugestię i działam dalej.
Skoro AI może opisac problem ze zdjecia nie znajac problemu bez opisu. To po co opisywac te zdjęcia? Wystarczy że ktos bedzie ci robić zdjecia z tematem "zepsute" skoro na podstawie zdjęcia wszystko jest takie jasne. Nikomu taki opis nie jest potrzebny. Z tego co napisales wynika że wykonujesz bezsensowną biurokrację. Apka rozwiązuje twój problem ktory jest problemem wymyślonym. Może sie mylę ale tak opisałeś swoja pracę.
Największa wartość to oszczędność czasu i standaryzacja. Jeśli raporty są spójne, mają priorytety i zalecenia, to od razu rośnie jakość komunikacji z zespołem czy klientem. Pytanie tylko, jak radzi sobie z trudniejszymi przypadkami, gdzie usterka nie jest oczywista